Из-за сильного ветра с дождем в Бишкеке 29 мая упало 16 деревьев. Пострадавших среди жителей нет, три автомобиля разбиты.

Главный агроном муниципального предприятия «Зеленстрой» Эльнура Джолдошева сообщила Kloop.kg, что в ночь на 30 мая в Бишкеке из-за сильного ветра упало 16 деревьев и пять крупных веток.

По последним данным, скорость ветра достигала 21 метра в секунду.

По версии специалистов «Зеленстроя», причинами падения могли также стать повышенная влажность почвы и бурное развитие кроны, которое привело к резкому утяжелению дерева.

«При падении обнаружена корневая гниль у некоторых деревьев», — сказала Джолдошева.

Люди от падения деревьев не пострадали, повреждены три автомобиля. О возмещении ущерба мэрия пока не сообщает.

Сейчас для уборки упавших стволов деревьев задействовано 45 человек, три борта спецтехники, четыре автовышки, три автоманипулятора.

Кроме того, ветер повредил кровлю гаража возле отеля «Хайятт» и стоящую во дворе «Тойоту».

Также МЧС зафиксировало, что сильный ветер снес крышу с нескольких жилых помещений в городе Кара-Балта. Жертв нет. Имущественный ущерб устанавливается.

Фото: Айбол Кожомуратов.

По теме: