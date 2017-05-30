Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушений при строительстве пристройки к зданию «1000 мелочей» в центре Бишкека. По версии следствия, стройка шла без проекта детальной планировки.

Главный надзорный орган проверил законность стройки в доме «1000 мелочей» в центре Бишкека. Прокуратура установила, что участок был выделен в аренду сроком на пять лет под строительство парикмахерской, несмотря на то, что он являлся местом озеленения и общего пользования по генплану города.

В протоколе комиссии, которая выдавала разрешение, не указаны этажность и план пристройки. Кроме того, застройщики не разработали проект детальной планировки в соответствии с генпланом столицы.

Прокуратура установила, что при сдаче в аренду участка возле дома были нарушены требования Земельного кодекса.

По фактам нарушений возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Нарушение земельного законодательства», «Злоупотребление должностным положением», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций».

Следственное управление финансовой полиции также начало расследование по этому делу.

Ранее жители обращались в милицию по поводу незаконного строительства, однако в УВД Свердловского района отказали в возбуждении уголовного дела. Но в конце марта 2016 года прокуратура отменила решение следователя.

«В результате этого возбуждено уголовное дело по статье “Самоуправство”. А в отношении следователя УВД, ранее отказавшего в возбуждении уголовного дела, возбуждено дисциплинарное производство», — сообщает прокуратура.

В конце декабря 2016 года к дому №127, более известному как дом «1000 мелочей», парикмахерская «Кербен» начала пристройку.

Жители дома утверждали, что даже не знали о стройке, однако в документе, подтверждающем их согласие, стояли подписи почти всех жильцов.

Kloop.kg провел расследование и выявил, что часть подписей — фикция. В документе стояли подписи людей, которые уехали за границу, умерли или сдавали квартиру в аренду.

По словам строителей и владельца парикмахерской, у них есть все разрешительные документы, работы проходят законно.

По теме: