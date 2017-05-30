Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на депутатов парламента от фракции «Бир бол» Акылбека Жапарова и Игоря Чудинова. Их обвиняют в коррупции.



По версии следователей ГКНБ, Чудинов, будучи премьер-министром, в 2009 году «необоснованно и незаконно» выделил из госбюджета ссуду в 200 млн сомов компании «Машиноиспытательная станция». Эти деньги компания должна была вернуть государству, но срок выплаты дважды переносился.

До выделения средств теща Чудинова (Т. Шандецкая) купила 24% акций компании.

Следователи утверждают, что 95% акций компании принадлежат лицам, аффилированным с депутатом парламента Акылбеком Жапаровым. К примеру, частью акций компании владеет жена Жапарова.

По версии следователей ГКНБ, на первое марта 2017 года долг компании «Машиноиспытательная станция» перед государством составил более 237 млн сомов. Согласно материалам уголовного дела, по нецелевому назначению было потрачено более 68 млн сомов.

Следователи считают, что государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Акылбек Жапаров заявил, что ничего не знает об уголовном деле против него.

«Меня пока никуда не вызывали по этому вопросу. Когда нас позовут, тогда я и смогу дать вам комментарий», — сказал он.

Чудинов сказал в интервью 24.kg, что узнал об уголовном деле из СМИ.

«Меня никуда не приглашали, ничего не предъявляли официально. Ситуация вообще непонятная. Я даже не знаю, как это комментировать, да и не хочу», — сказал он.

Фигурантами уголовного дела также являются два бывших министра сельского хозяйства и мелиорации Чынгысбек Узакбаев и Талаайбек Айдаралиев.

Расследование дела поручено следственному управлению ГКНБ.

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