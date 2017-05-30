Россия и Казахстан признали биометрические паспорта образца 2017 года. Теперь новый паспорт можно использовать для въезда, выезда и пребывания на территории этих стран.

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что правительства Казахстана и России подписали договор о безвизовых поездках на основе кыргызских биометрических паспортов образца 2017 года.

Основанием для этого стало соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанное в 2000 году в Минске правительствами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.

В мае 2017 года в Кыргызстане началась замена старых паспортов на биометрические паспорта нового образца.

В новый ID-паспорт внедрен чип, в котором будут храниться биометрические данные, информация о гражданине и его электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

На самом документе не отображаются данные о национальности, семейном положении и адресе проживания — эта информация будет храниться на чипе.

Такие паспорта позволят гражданам Кыргызстана получать услуги в госорганах через интернет.

Кыргызстанцам будут выдавать новые ID-паспорта бесплатно до декабря 2017 года.

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