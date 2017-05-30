Депутат парламента от фракции «Бир Бол» Акылбек Жапаров предлагает обязать всех водителей иметь при себе два алкотестера. Такая идея у него возникла из-за нехватки оборудования у патрульной милиции.

В комитете парламента по правопорядку обсуждали поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые ужесточают наказание за езду в нетрезвом виде и оставление места аварии.

Один из инициаторов поправок, депутат от «Бир Бола» Акылбек Жапаров, сказал, что сотрудники патрульной милиции жалуются на нехватку алкотестеров.

Жапаров предложил обязать водителей возить с собой два алкотестера.

«Мы изучили опыт зарубежных стран, и в некоторых из них есть норма – если ты хочешь водить машину, значит, ты с собой должен иметь алкотестеры. Сейчас мы готовим новый законопроект, где мы намерены включить пункт, который также будет обязывать водителей возить с собой два алкотестера. Это будет обязательным, как и аптечка», — сказал Жапаров.

Алкотестер — это средство для измерения степени опьянения водителя через выдыхаемый им воздух.

Поправки в Уголовный и Административный кодексы, предложенные депутатами «Бир Бола», предполагают лишение прав водителя, севшего за руль в нетрезвом виде, на пять лет. Также суд может конфисковать автомобиль нарушителя или лишить его прав пожизненно.

Если автомобиль не принадлежал водителю, то суд может обязать его выплатить стоимость этого автомобиля в виде штрафа.