В аварии на трассе в Баткенской области погибли двое взрослых и ребенок, еще шестеро человек госпитализированы. ДТП произошло из-за того, что у «Хонды Степвагон», перевозившей пассажиров, на большой скорости лопнуло колесо и она перевернулась.

Авария произошла 29 мая на 45-м километре автодороги Баткен — Ош.

Пресс-служба управления патрульной милиции сообщает, что у «Хонды Степвагон», перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, минивэн вылетел в водоотводную канаву и несколько раз перевернулся.

В машине находились девять человек, трое из них погибли. Среди них 13-летний мальчик, 36-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Кроме того, еще шесть пассажиров доставлены в больницу с разными травмами. Сам водитель не пострадал.

По предварительным данным МВД, водитель значительно превысил скорость.

Обстоятельства аварии уточняются, проводятся экспертизы. Начато расследование.

По теме:

Фото: МВД.