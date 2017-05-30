В аварии на трассе в Баткенской области погибли двое взрослых и ребенок, еще шестеро человек госпитализированы. ДТП произошло из-за того, что у «Хонды Степвагон», перевозившей пассажиров, на большой скорости лопнуло колесо и она перевернулась.
Авария произошла 29 мая на 45-м километре автодороги Баткен — Ош.
Пресс-служба управления патрульной милиции сообщает, что у «Хонды Степвагон», перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, минивэн вылетел в водоотводную канаву и несколько раз перевернулся.
В машине находились девять человек, трое из них погибли. Среди них 13-летний мальчик, 36-летний мужчина и 55-летняя женщина.
Кроме того, еще шесть пассажиров доставлены в больницу с разными травмами. Сам водитель не пострадал.
По предварительным данным МВД, водитель значительно превысил скорость.
Обстоятельства аварии уточняются, проводятся экспертизы. Начато расследование.
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Фото: МВД.