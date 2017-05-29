Мухтарбек Айнакулов, автор поправок, которые могут ограничить деятельность независимых наблюдателей на предстоящих президентских выборах, объяснил, почему важно их принять. Согласно предлагаемым поправкам, наблюдатели не смогут передвигаться с одного избирательного участка на другой и заявлять о нарушениях избирательных комиссий.

По словам депутата, независимые наблюдатели финансируются зарубежными донорами и могут повлиять на итоги выборов.

«Неправительственные организации, как мы видим, получают финансирование извне. Бывает, что иногда они могут быть заинтересованы в каких-то партиях, кандидатах», — считает Айнакулов.

Согласно предлагаемым поправкам, НПО сможет представлять только один наблюдатель, которому будет запрещено передвигаться с одного избирательного участка на другой. Инициатор считает, что оттого, что число наблюдателей сократится, их права не уменьшатся.

«Никаких урезаний прав я здесь не вижу. В том, что количество уменьшилось, не вижу ничего страшного», — считает депутат.

Айнакулов говорит, что наблюдатели от партий больше заинтересованы в проведении честных выборов. Депутат заявил, что никто не запрещал представителям НПО участвовать в выборах.

Однако правозащитники считают, что поправки в закон «О выборах» существенно ограничивают их права.

Представитель юридической клиники «Адилет» Бектур Осмонбаев считает, что один наблюдатель от организации не сможет смотреть одновременно в две стороны, а требуемая по предлагаемым поправкам аккредитация создаст для НПО дополнительный барьер.

Кроме того, наблюдатели не смогут пожаловаться на нарушения избирательных комиссий.

«Получится так, что наблюдатель зафиксировал нарушения, а пожаловаться на них не может», — сетует Бектур Осмонбаев.

Осмонбаев считает, что это лишает смысла работу наблюдателя.

Правозащитница Динара Ошурахунова также заявила, что власти ограничивают работу НПО. Она вызвала на дебаты авторов законопроекта, чтобы выяснить, зачем они предлагают эти поправки.

«Ну, если Ошурахунова считает, что ее права урезают, значит, она так понимает этот закон […] Наша партия СДПК всегда стремилась к честным выборам», — сказал автор законопроекта.

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Фото: «Спутник».