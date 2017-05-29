В пансионате «Асыл-Таш» в селе Бостери Иссык-Кульской области сгорел коттедж супруги экс-депутата парламента и оппозиционера Равшана Жээнбекова. Сам политик считает, что его коттедж подожгли, а правоохранительные органы ничего не делают из-за того, что Жээнбеков — оппозиционер.



Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что ночью 28 мая загорелся двухэтажный коттедж в пансионате «Асыл-Таш». По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Причина возгорания пока неизвестна.

Владелец сгоревшего коттеджа — супруга экс-депутата и оппозиционного политика Равшана Жээнбекова.

Жээнбеков рассказал в интервью Kloop.kg, что знает, кто поджег имущество его семьи. По словам экс-депутата, это сделали люди, которые захватывают территории пансионатов. Однако, по его словам, госорганы не хотят ничего предпринимать из-за его оппозиционной деятельности.

«Мы будем писать заявления, а раньше писали заявления вплоть до Атамбаева, но никаких мер со стороны властей не было из-за того, что я оппозиционный политик», — считает Жээнбеков.

Бывший парламентарий утверждает, что «захватчики» уже присвоили себе два гектара земли внутри пансионата, который принадлежит его семье.

«Это беспредел! Многие владельцы пансионатов боятся говорить такие вещи. Эти люди постоянно угрожают, грозят ограбить, поджечь, избить», — сказал он.

Кроме того, бывший депутат полностью исключает версию короткого замыкания, потому что в коттедже отключено электричество.

Нанесенный поджогом ущерб Жээнбеков оценил в 50 тысяч долларов.

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Соавтор: Айдай Эркебаева