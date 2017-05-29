Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката Саляновой и передал дело в Ленинский районный суд. Салянову обвиняют в «незаконном продлении» лицензии адвокату Максима Бакиева.

В Первомайском районном суде 29 мая состоялся первый судебный процесс по уголовному делу против бывшего генпрокурора Аиды Саляновой.

Судья Мирлан Термечиков удовлетворил прошение адвоката Саляновой Чынары Джакупбековой о передаче дела в Ленинский райсуд.

Джакупбекова считает, что судьи Первомайского суда «предвзято относятся» к ее подзащитным.

«Я думаю, что если дело будет находиться в суде Первомайского района Бишкека, то у них будет некое предвзятое отношение к нашему делу» , — сказала она.

Судья обосновал свое решение передать дело тем, что подсудимая возглавляла Министерство юстиции, когда выдавала лицензию адвокату Алексею Елисееву. Ведомство находится на территории Ленинского района.

Гособвинители были против переноса рассмотрения в другой суд, так как следствие вели сотрудники Госкомитета нацбезопасности, который находится в Первомайском районе.

Ранее суд перенес заседание на неделю из-за неявки адвоката Саляновой.

Уголовное дело против Саляновой

Против бывшего генпрокурора и действующего депутата от оппозиционной фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в декабре 2016 года.

Генпрокуратура считает, что Салянова, будучи главой Минюста, незаконно продлила лицензию адвокату Максима Бакиева Алексею Елисееву.

Аида Салянова — одна из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступают с критикой президента Алмазбека Атамбаева.

Уголовные дела также возбуждены на лидера партии Омурбека Текебаева и Алмамбета Шыкмаматова.

Текебаева обвиняют в том, что он получил взятку в один миллион долларов в 2010 году за предоставление доступа к управлению сотовым оператором «Мегаком» российскому бизнесмену Леониду Маевскому.

На Шыкмаматова возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция».

Текебаева, Шыкмаматова и Салянову спецслужбы также подозревают в заинтересованности при продаже акций сотового оператора «Мегаком».

Такой интерес к оппозиционным политикам у Генпрокуратуры возник после того, как все трое выступили против поправок в Конституцию, предложенных президентом. Референдум прошел 11 декабря, поправки в Конституцию приняли.

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Фото: «АКИпресс».