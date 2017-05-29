Президент Алмазбек Атамбаев заявил, что выборы главы государства в Кыргызстане пройдут 15 октября. При этом парламент страны еще окончательно не утвердил дату выборов.

Атамбаев озвучил дату выборов президента на праздновании Дня вооруженных сил Кыргызстана 29 мая.

Глава государства сделал это до того, как дата выборов официально была утверждена парламентом.

Ранее президент и глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова определили 19 ноября датой для выборов главы государства. Тогда эта дата также официально не была утверждена в Жогорку Кенеше.

После этого вокруг даты выборов президента начались споры. Оппозиционная фракция «Ата Мекен» предложила провести выборы в августе этого года.

По мнению юристов партии, послевыборные процедуры могут занять 53 дня. В случае, если выборы состоятся в конце ноября, а Атамбаев будет обязан покинуть свой пост второго декабря, страна может остаться без президента на сорок дней.

Лидер пропрезидентской СДПК Иса Омуркулов предложил перенести выборы на 15 октября.

Законопроект о переносе даты выборов на 15 октября находится в парламенте и уже принят в двух чтениях. Однако депутаты должны проголосовать за него и в третьем чтении, а затем направить на подпись Атамбаеву.

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