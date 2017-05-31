Азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли силой вывезли из Грузии в Азербайджан и обвинили в незаконном пересечении границы и контрабанде денег. Адвокат задержанного утверждает, что это связано с активной деятельностью журналиста против действующей власти в Азербайджане.

Журналист был схвачен возле собственного дома 28 мая. Его супруга говорит, что Мухтарли перевезли через границу без документов.

Адвокат задержанного журналиста Эльчин Садыгов встретился с Мухтарли в штаб-квартире Государственной пограничной службы Азербайджана в Баку 30 мая.

«Афган сказал мне, что в Тбилиси возле его дома неизвестные люди силой посадили его в машину “Опель”. Он считает, что эти люди были наняты грузинскими спецслужбами», — сказал он.

По словам Садыгова, журналисту завязали глаза и избили его прямо в машине. Похитители трижды меняли транспорт, и весь путь до границы с Азербайджаном говорили только на азербайджанском языке.

«По словам Мухтарли, когда третий автомобиль остановился, они сняли с его глаз повязку и положили ему в карманы 10 тысяч евро. Как оказалось, они привезли его на грузино-азербайджанскую границу и силой заставили пересечь границу», — сказал он.

После этого журналиста привезли в Баку. Сейчас он находится под арестом Следственного отдела Государственной пограничной службы Азербайджана.

Суд по делу Мухтарли назначен на 31 мая. Ему инкриминируется нарушение двух статей Уголовного кодекса Азербайджана — незаконное пересечение государственной границы и провоз контрабанды.

Садыгов рассказал, что состояние журналиста стабильное, но на лице и на лбу Мухтарли видны синяки. Сам он жалуются на «сильную боль», у него, возможно, сломаны ребра.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что начало расследование предполагаемого «незаконного заключения» Мухтарли.

Мухтарли уехал из Азербайджана в 2015 году, так как опасался за безопасность своей семьи. Он утверждал, что на него начали оказывать давление из-за его расследования о предполагаемых связей президента Азербайджана Ильхама Алиева с коррупцией.

До этого в Тбилиси он провел акцию протеста перед посольством Азербайджана, часто писал о преследовании со стороны властей азербайджанских активистов в Грузии.

Обсуждение произошедшего

Председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли заявил, что похищение журналиста и его тайная доставка в Азербайджан — нарушение международных норм и прав человека.

Он утверждает, что власти Грузии не должны были выдавать Мухтарли, потому что если человеку грозит арест на родине, то он не подлежит выдаче.

Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch на Южном Кавказе Гиоргий Гогия заявил, что это «очень странный» инцидент.

«Если подтвердится, что журналист был похищен из Тбилиси, в результате чего он может оказаться жертвой бесчеловечного отношения и пыток, или предстанет перед политически мотивированным судом, то это очень плохо для нашей страны», — сказал он.

Журналист Манана Вардиашвили на своей странице в «Фэйсбуке» написала, что ей стыдно за действия властей своей страны.

«Азербайджанские журналисты переехали в Грузию с надеждой найти здесь убежище, избежать репрессий. Мне стыдно за нашу власть», — написала она.

Грузинские журналисты планируют провести митинг первого июня у канцелярии правительства и потребовать ответа от властей, а МВД страны уже начало следствие по делу о похищении журналиста.

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Фото: «Крым.Реалии».