Депутаты парламента проголосовали за то, чтобы выборы президента прошли 15 октября. Теперь эту дату должен одобрить президент Алмазбек Атамбаев.

Парламентарии приняли в третьем чтении поправки в закон «О выборах президента и депутатов». За проголосовали 106 депутатов, против — девять. Согласно поправкам, выборы президента должны пройти 15 октября.

О том, что выборы пройдут 15 октября, заявил и сам Атамбаев на праздновании Дня Вооруженных сил Кыргызстана, хотя парламент еще окончательно не утвердил эту дату.

Ранее президент и глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова датой для выборов президента определили 19 ноября. Тогда она также не была официально утверждена в Жогорку Кенеше.

После этого вокруг даты выборов президента начались споры. Оппозиционная фракция «Ата Мекен» предложила провести выборы в августе этого года.

По мнению юристов партии, послевыборные процедуры могут занять 53 дня. В случае если выборы состоятся в конце ноября, а Атамбаев будет обязан покинуть свой пост второго декабря, страна может остаться без президента на 40 дней.

Лидер пропрезидентской СДПК Иса Омуркулов предложил перенести выборы на 15 октября.

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