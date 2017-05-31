Общественный совет Министерства образования и науки не нашел нарушений при отборе студентов на грантовое обучение в Венгрию. Ранее депутат парламента Жанар Акаев заявил, что грантовые места получили дети чиновников.

Комиссия считает, что никаких нарушений не было, так как все критерии отбора, которые прописывала венгерская сторона, были соблюдены.

Члены совета заявили, что в условиях конкурса не было ограничений для участия детей чиновников и госслужащих в программе.

Проверка была проведена после заявления депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева о том, что на грантовое обучение в Венгрию прошли дети депутатов и госслужащих.

По его словам, заявки на эту программу подали более 100 человек, однако по непонятным причинам их документы не были отправлены в отборочную комиссию.

«И таинственным образом вместо них отправили другой список, в который вошли дети чиновников», — заявил Акаев.

Министерство образования тогда заявило, что все конкурсы проводятся открыто. В ведомстве сказали, что в списке действительно числился ребенок депутата, но он прошел по всем требованиям.

В 2016 году Венгрия и Кыргызстан подписали соглашение, согласно которому в этой стране должны ежегодно обучаться 25 кыргызских студентов.

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