Вратарь Уэйн Шоу стал интернет-звездой благодаря своим внушительным размерам. Во время матча Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Арсеналом» он съел пирог, зная, что букмекеры делали на это ставки. Ему пришлось уволиться.

Всеобщее внимание запасной вратарь команды «Саттон Юнайтед» – одной из самых больших сенсаций нынешнего розыгрыша Кубка Англии – привлек после того, как его клуб прошел в ⅛ финала кубка страны.

Перед матчем с «Арсеналом», Шоу даже обещал съесть нападающего соперников – Тео Уолкотта.

В ожидании игры букмекеры принимали ставки на то, что Шоу во время матча съест кусок пирога. Причем ставки принимались с крупным коэффициентом – один к восьми.

И в самом деле, на 83-й минуте матча крупным планом в кадр попал 46-летний вратарь, поедающий пирог на скамейке запасных. Как оказалось позже, он знал, что на это делаются ставки.

Делом заинтересовались комиссия по расследованию недобросовестных ставок и даже Футбольная ассоциация Англии. Выясняется, делал ли Шоу или кто-то из его знакомых ставки.

Однако сам вратарь уже заявил, что никаких ставок он не делал и сделать не мог, так как в профессиональном футболе это категорически запрещено. Он съел пирог просто потому, что подумал, что это будет забавно, да и действительно проголодался.

Но в связи с разгоревшимся вокруг его персоны скандалом, Уэйну Шоу все же пришлось уволиться из клуба. А руководство «Саттон Юнайтед» уже подтвердило, что несмотря на то, что это решение было очень тяжело принять, бумага об увольнении Шоу была подписана.

Колоритный вратарь стал интернет-звездой и обратил на себя внимание всех ведущих мировых СМИ после того, как «Саттон Юнайтед» с минимальным преимуществом (1:0) обыграл в 1/16 «Лидс Юнайтед», который выступает на три лиги выше.

Матч ⅛ финала Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Арсеналом» закончился победой «канониров» – 2:0.

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