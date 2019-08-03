Азиатская футбольная конфедерация пожизненно запретила участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, трем кыргызским и одному таджикскому футболисту.

Курсантбек Шератов

Бывшего защитника клуба «Дордой» и сборной Кыргызстана по футболу Курсанбека Шератова признали виновным в нарушении двух статей этического и дисциплинарного кодекса AFC.

Конфедерация сообщает, что он «признан виновным в участии в заговоре с целью манипулирования матчем» — его исключили за договорной матч Кубка AFC в сезоне 2017-2018, в котором участвовала команда «Дордоя». Также Шератова признали виновным в поддержке ставок на данный матч.

Клуб расторг договор с Шератовым буквально в июле 2019 года.

Владимир Веревкин Ильяз Алимов Абдуазиз Макхамов

Виновными в нарушении одной статьи этического кодекса — манипулировании матчем — признаны кыргызстанцы Владимир Веревкин и Ильяз Алимов, а также таджикистанец (голкипер сборной Таджикистана) Абдуазиз Макхамов. Все они играли за клуб «Алай», а инцидент произошел в игре клуба в сезоне 2017-2018 Кубка AFC.

Кыргызская Премьер-лига сообщила, что отстранила дисквалифицированных футболистов на сезон 2019 года. По информации лиги, этот сезон Ильяз Алимов начинал уже в другом кыргызском клубе — «Нефтчи», Макхамов оставался в «Алае», а Владимир Веревкин закончил карьеру футболиста.