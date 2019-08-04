В Москве в субботу снова прошла акция за свободные выборы в Мосгордуму — муниципалитет отказался ее утверждать. Акция была мирной и представляла из себя прогулку по Бульварному кольцу с выкрикиванием требований, но к ее участникам полиция и Росгвардия применяли силу — задержаны были около 800 человек.

Участники акции требовали зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Московскую думу. Ранее их отказались регистрировать не смотря на собранные подписи — подписи они назвали поддельными, отрицая существование этих людей. Избиратели уже несколько раз выходили на акции протеста — на последней были задержаны более 1380 человек.

Одновременно с этой акцией протеста участникам прошлой мирной акции предъявили обвинения — их хотят наказать за пластиковую бутылку, якобы брошенную в полицейского, и открытие забрала шлема полицейского.

На Арбате в Москве полицейские жестко избивают лежащих на земле людей.



По состоянию на 17:00, в ходе акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму задержаны около 400 человек, сообщает "ОВД–Инфо": https://t.co/rdsek6f29I pic.twitter.com/ldTqBr71aQ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 3, 2019

Где нас бил ОМОН немножко — пролегла велодорожка pic.twitter.com/KXZASffZ9O — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) August 3, 2019

«Оставьте его, это мой сын!»: отец пытается отбить сына, которого задерживают силовики. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/IBJW4nSXHJ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019

Независимых кандидатов в Мосгордуму, которых задерживали на прошлой акции, снова задержали еще до того, как они дошли до Бульварного кольца.

❗️Константина Янкаускаса @jankauskas_k задержали на выходе из спецприемника после 8 суток ареста.



Его увезли в неизвестном направлении pic.twitter.com/nAuQbF291V — Ola Chesare (@olachesare) August 3, 2019

А вот как задерживали Любовь Соболь

Видео: Медиазона https://t.co/JcRrLs08vu pic.twitter.com/CGOMAS8k27 — Медиазона (@mediazzzona) August 3, 2019

Кандидатку Любовь Соболь на 21 дне голодовки задерживали около восьми человек — в итоге ее оштрафовали на 300 000 рублей за повторное нарушение порядка проведения митинга.

Соболь и несколько других независимых кандидатов — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, который после прошлого митинга опубликовал видео о заместительнице мэра Москвы Наталье Сергуниной. По информации расследователей, она продавала собственной семье по заниженной цене исторические здания в Москве и «украла миллиарды».

После выхода расследования Следственный комитет внезапно обвинил ФБК в отмывании суммы в миллиард рублей — по версии следствия, фонд финансировался преступным путем неизвестно откуда. Официально фонд финансируется за счет пожертвований зрителей, смотрящих расследования об имуществе российских политиков и чиновников.

Moscow protester turns today’s police slogan (“these officers are your sons!”) on its head, telling a bunch of riot cops, as they arrest her, “But I’m your mother!” pic.twitter.com/nIklWO6XBn — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019

На Трубной Макс Покровский pic.twitter.com/uESyX5l3Tn — Кир Ишутин (@KirIshutin) August 3, 2019

В один день с акцией протеста мэрия Москвы организовала неожиданный бесплатный рок-концерт. Рок-группа «Ногу свело!» отказалась выступать и сделала об этом заявление, а ее солист Макс Покровский пошел на акцию протеста. Отказался вести фестиваль и проявил солидарность с протестующими музыкант Алексей Кортнев, не согласились выступать группы «Браво» и Tequilajazzz.

На акции протеста был задержан российский актер Александр Паль — он рассказал об этом в инстаграме. Его почти сразу отпустили — в отличие от его незнаменитых друзей.

«Отпустили со словами «не смеем задерживать». А мои други: Дима, Искандер, Саша, Влад, Илья еще там, и все остальные», — подписал Паль свою фотографию в сторис.

АААААА, видео дня! Задержали «члена партии Единая Россия» , а возмущающаяся женщина - муж члена и сама член партии Единая Россия pic.twitter.com/kbNWFOCAr8 — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 3, 2019