В Москве в субботу снова прошла акция за свободные выборы в Мосгордуму — муниципалитет отказался ее утверждать. Акция была мирной и представляла из себя прогулку по Бульварному кольцу с выкрикиванием требований, но к ее участникам полиция и Росгвардия применяли силу — задержаны были около 800 человек.
Участники акции требовали зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Московскую думу. Ранее их отказались регистрировать не смотря на собранные подписи — подписи они назвали поддельными, отрицая существование этих людей. Избиратели уже несколько раз выходили на акции протеста — на последней были задержаны более 1380 человек.
Одновременно с этой акцией протеста участникам прошлой мирной акции предъявили обвинения — их хотят наказать за пластиковую бутылку, якобы брошенную в полицейского, и открытие забрала шлема полицейского.
Независимых кандидатов в Мосгордуму, которых задерживали на прошлой акции, снова задержали еще до того, как они дошли до Бульварного кольца.
Кандидатку Любовь Соболь на 21 дне голодовки задерживали около восьми человек — в итоге ее оштрафовали на 300 000 рублей за повторное нарушение порядка проведения митинга.
Соболь и несколько других независимых кандидатов — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, который после прошлого митинга опубликовал видео о заместительнице мэра Москвы Наталье Сергуниной. По информации расследователей, она продавала собственной семье по заниженной цене исторические здания в Москве и «украла миллиарды».
После выхода расследования Следственный комитет внезапно обвинил ФБК в отмывании суммы в миллиард рублей — по версии следствия, фонд финансировался преступным путем неизвестно откуда. Официально фонд финансируется за счет пожертвований зрителей, смотрящих расследования об имуществе российских политиков и чиновников.
В один день с акцией протеста мэрия Москвы организовала неожиданный бесплатный рок-концерт. Рок-группа «Ногу свело!» отказалась выступать и сделала об этом заявление, а ее солист Макс Покровский пошел на акцию протеста. Отказался вести фестиваль и проявил солидарность с протестующими музыкант Алексей Кортнев, не согласились выступать группы «Браво» и Tequilajazzz.
На акции протеста был задержан российский актер Александр Паль — он рассказал об этом в инстаграме. Его почти сразу отпустили — в отличие от его незнаменитых друзей.
«Отпустили со словами «не смеем задерживать». А мои други: Дима, Искандер, Саша, Влад, Илья еще там, и все остальные», — подписал Паль свою фотографию в сторис.