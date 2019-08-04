Турнир, в котором участвовала старшая из сестер Шевченко, состоялся в ночь с 3 на 4 августа в Ньюарке, США. Антонина Шевченко боролась с чешской спортсменкой Люси Пудиловой и одержала победу.

Во втором раунде Шевченко сделала Пудиловой удушающий прием — после того, как чешская спортсменка начала терять сознание, бой остановили. Победу присудили кыргызстанке — это уже вторая ее победа в UFC.

Антонина Шевченко входит ТОП-15 наилегчайшего женского дивизиона до 57 кг. Лидирует в этом списке ее младшая сестра — чемпионка Валентина Шевченко. Старшая из сестер Шевченко в UFC сравнительно недавно, ранее она несколько раз становилась чемпионкой мира по тайскому боксу.

UFC или абсолютный бойцовский чемпионат [Ultimate Fight Championship] — это спортивная организация, проводящая бои по смешанным правилам — MMA [Mixed Martial Arts].