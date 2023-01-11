Чемпионка UFC Валентина Шевченко проводит тренировки на Иссык-Куле. Фото и видео с совместных тренировок с бойцами из Балыкчы она опубликовала 10 января на своей странице в Instagram.

«Замечательная тренировка с ребятами. Очень рада увидеть столько энтузиазма и любви к боевым искусствам!» – подписала она публикации.

Валентина Шевченко спортсменка из Кыргызстана. Свой первый бой в ММА она провела в 14-летнем возрасте.

В общей сложности, у неё порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она победила на Всемирных играх боевых искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА.

На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксеркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях.