Мамаева задержали в марте 2022 года по подозрению в изнасиловании гражданки другой страны. Тогда его доставили во временный изолятор ГУВД Бишкека, а позже Свердловский районный суд заключил артиста в СИЗО-1.

Жена Мамаева Эльмира Тагаева заявила, что ее мужу вменили неверную статью.

«Биологическая экспертиза показала, что Чынгыз чист. Там говорят, что он избил ее и изнасиловал с жестокостью, но он ее даже не трогал. Они воспользовались тем, что он был в нетрезвом состоянии», — сообщала она.

В апреле прошлого года на сайте nazarnews.org появилось видео, на котором некий гражданин Дулат Кожоев заявил, что Мамаев изнасиловал Сабрину Шуберт, приехавшую к нему в гости из Германии. По его словам, факт изнасилования подтвердила судмедэкспертиза.

6 декабря 2022 года стало известно, что уголовное дело в отношении актера отправили на доследование в Свердловское РУВД, чтобы «восполнить пробелы расследования».

В конце декабря Мамаев обратился к президенту с просьбой взять его дело под личный контроль. По его словам, следствие по его делу ведется с нарушениями законодательства.

Фото на главной: Замир Жоошев.