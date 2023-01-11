Кыргызстанская футболистка Рамина Цой вошла в список судей женского чемпионата мира по футболу в 2023 году. Об этом 10 января сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Чемпионат пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

«Рамина Цой — единственный арбитр, избранный на Чемпионат мира из стран Центральной Азии. Всего в первую команду FIFA входят 33 арбитра, 55 ассистентов и 19 официальных видео помощников VAR», — отметили в союзе.

С 2018 года Цой является помощницей рефери FIFA. В 2022 году она стала лучшей судьей по футболу.

Рамина Цой про футбол и судейство

Рамина Цой. Фото: FIFA — Tim Nwachukwu.

В беседе с Кыргызским футбольным союзом Рамина Цой сообщала, что до конца января планирует провести семинар для подготовки к чемпионату.

«Фитнес-проверки, тестирование, спринт, коды, теоретические подготовки, видео тесты и другие. Также думаю провести турниры, может, дополнительные семинары. Для тренировок выделю больше времени — в неделю 5-6 раз. Конечно же не забуду о восстановительных упражнениях», — сказала она.

Спортсменка отметила, что больше 10 лет занимается футболом и есть перспективы развития в сфере судейства тоже.

«Я не смогла стать профессиональным футболистом, но есть возможность стать судьей. Из-за любви к футболу я выбрала судейство, так как эта профессия [судейство] позволяет продолжить свое любимое дело», — добавила Цой.

Также футболистка остановилась на сложностях в своей профессии и отметила, что не всем привычно, когда мужские матчи судят женщины. Она добавила, что в каждой игре чувствует ответственность и старается все выдержать.