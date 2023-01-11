Инвесторы, вложившие в экономику Кыргызстана не менее 20 млн сомов ($230 тысяч), получат визу сроком на 10 лет. Соответствующие изменения в закон «О внешней миграции» парламент принял в третьем чтении на заседании 11 января.

Согласно поправкам, инвесторам, вложившим в экономику страны не менее 10 млн сомов ($115 тысяч), виза будет выдаваться на 5 лет.

Сейчас срок инвестиционной визы составляет три года, для вложивших в экономику Кыргызстана не менее 10 млн сомов.

Авторами поправок в закон «О внешней миграции» являются депутаты Дастан Бекешев, Сеид Атамбаев, Жанар Акаев и Эльвира Сурабалдиева.

Инвестиционная виза дает иностранному инвестору право в течение указанного срока, свободно выезжать и заезжать в страну и передвигаться внутри страны, соблюдая законодательство Кыргызстана с целью развития и управления собственным бизнесом, а также позволяет участвовать в тендерах, аукционах по законам страны.

Фото на главной: economist.kg.