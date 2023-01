Нашелся спонсор, готовый помочь единственной женской хоккейной команде Кыргызстана «Крылья Иссык-Куля», которая в октябре 2022 года снялась в клипе российской певицы таджикского происхождения Манижи Сангин (Manizha). Об этом исполнительница сообщила в своем Телеграмм-канале.

«Начинаю год с хороших новостей! У команды тогда не было своей амуниции, не хватало хороших коньков и клюшек, тренироваться продолжали на картофельном поле, которое каждую зиму закатывали в лёд. Нашелся меценат, который помог команде сделать самостоятельную форму с единым дизайном», – рассказала она.

Женская сборная по хоккею. Фото: Манижа.

По словам певицы, теперь вместе с девочками также начали тренироваться и мальчики.

«Это лучший для меня подарок – когда музыка вот так по-настоящему помогает кому-то мечтать и не сдаваться, и благодаря этому есть результат. Обнимаю вас, девчонки! Так держать!» — написала Манижа.

Клип на песню Манижи Now or Never вышел в октябре 2022 года.

Манижа рассказывала, что по сюжету хоккеистки готовятся к матчу против парней и едут на соревнования в соседний регион. Сами они живут в селе Отрадное к северу от озера Иссык-Куль и тренируются на бывшем картофельном поле, которое стало хоккейной площадкой только благодаря усилиям одного местного тренера-энтузиаста.

«Сейчас эти девушки заняты постоянной работой, которая лежит на их плечах. Но мечтать о большом спорте они продолжают. Как и продолжают не сдаваться», — писала певица в анонсе к клипу.

Манижа сообщала о намерениях приехать в Бишкек с благотворительным концертом. По ее словам, часть полученных денег она отправит на поддержку этой хоккейной команде.

Кто такая Манижа?

Манижа Сангин — независимая музыкантка, которая не только транслирует в своем творчестве проблемы общества, но и принимает активное участие в общественной деятельности.

В декабре 2020 года она стала первым российский послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

Манижа представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Она заняла девятое место с песней Russian Woman.

После ее выдвижения на конкурс в интернете стали появляться ксенофобные комментарии о певице и ее происхождении.

Она родилась в Душанбе в 1991 году, спустя три года семья переехала в Москву из-за гражданской войны в Таджикистане. В своем творчестве она рассказывает о том, с какими трудностями приходится сталкиваться беженцам и мигрантам.

Также певица является сторонницей феминизма и бодипозитива.

Она принимала активное участие в кампании против домашнего насилия в России.

В 2019 году Сангин запустила приложение для мобильных телефонов SILSILA, которым могут воспользоваться женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Она также выпустила клип «Мама», призванный привлечь внимание к проблеме, в котором привела статистику смертей женщин от домашнего насилия в России.

Также у Манижи есть фонд SILSILA, который помогает женщинам, в том числе кыргызстанкам, пострадавшим от семейного насилия. Организация нацелена на помощь в первую очередь, беженкам и мигранткам в России, которые оказались в кризисной ситуации.

