Посольство Кыргызстана в Кабуле проверит информацию о якобы вспышке тяжелой вирусной инфекции в Памирской долине Афганистана и гибели этнических кыргызов. Об этом 10 января сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что в горах Большого Памира отсутствует телефонная связь и чтобы уточнить действительное положение этнических кыргызов, туда направили доверенное лицо посольства.

«При этом на Малом Памире обстановка спокойная, острых вспышек вирусных заболеваний не установлено», — сообщили в МИД Кыргызстана.

В ведомстве отметили, что держат вопрос с этническими кыргызами на особом контроле и находятся на связи с представителем афганских кыргызов в Кыргызстане.

Ранее «Азаттык» со ссылкой на Абдулвакила Турдакун уулу, переселившегося из Памира в Кыргызстан, писал, что в Памирской долине, где проживают около двух тысяч кыргызов, усилилась тяжелая форма гриппа, погибли больше 20 человек. По его словам, среди умерших были дети.

«После смены власти в Афганистане народу Памира тяжело в экономическом и финансовом планах. Более того, болезнь набирает обороты. До них дошел “свиной грипп”, зафиксированный и в Кыргызстане. За последние 15 дней умерли больше 20 человек. Ситуация очень сложная», — сказал он.

Памирские кыргызы

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 года. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению.

С 2017 года правительство начало принимать меры по переселению памирских кыргызов на историческую родину. Тогда в Кыргызстан вернулись 33 гражданина. Им обещали помочь с образованием, лечением. Одной семье предоставили жилье.

Через полгода около 20 этнических кыргызов, уехав на каникулы в Афганистан, не вернулись в Кыргызстан. Они объяснили это плохими жизненными условиями и тем, что им было тяжело ужиться с новым народом.

Позже в Нарын самостоятельно переселились еще несколько семей.

В декабре 2019 года 11 семей переехали из Афганистана в село Сары-Могол Алайского района. Тогда их поместили в здание старой местной школы.

В октябре 2020 года проживающие в Нарыне и Кара-Балте памирские кыргызы переехали в село Талды-Суу Алайского района, где построили 11 домов, восемь из которых предназначены для 34 памирцев из Нарына.