Мэрия Бишкека сообщила, что первая партия из 20 новых автобусов прибыла в столицу.
Отмечается, что длина низкопольного автобуса 10,5 метров и он оснащен газовым двигателем. Транспорт рассчитан на перевозку 75 человек. В автобусе 26 сидячих мест и одно предназначено для людей с инвалидностью.
В мэрии рассказали, что их закупили на деньги из городского бюджета. Сообщается, что по распоряжению президента всего на закупку автобусов выделен 1 млрд сомов.
В муниципалитете добавили, что в ближайшее время в столицу прибудут оставшиеся 100 автобусов.
Проблема нехватки общественного транспорта для Бишкека стоит уже не первый год. Городские чиновники говорят, что столице нужно как минимум 1 300-1 500 автобусов и троллейбусов для комфортного передвижения горожан и сокращения числа микроавтобусов.
По данным мэрии Бишкека, на ее балансе 476 единиц транспорта, из которых 300 автобусов «разваливаются» и подлежат списанию по причине неисправности. Сейчас столицу обслуживают около 130 троллейбусов и 85 автобусов.
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