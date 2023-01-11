В мэрии рассказали, что их закупили на деньги из городского бюджета. Сообщается, что по распоряжению президента всего на закупку автобусов выделен 1 млрд сомов.

В муниципалитете добавили, что в ближайшее время в столицу прибудут оставшиеся 100 автобусов.

Проблема нехватки общественного транспорта для Бишкека стоит уже не первый год. Городские чиновники говорят, что столице нужно как минимум 1 300-1 500 автобусов и троллейбусов для комфортного передвижения горожан и сокращения числа микроавтобусов.

По данным мэрии Бишкека, на ее балансе 476 единиц транспорта, из которых 300 автобусов «разваливаются» и подлежат списанию по причине неисправности. Сейчас столицу обслуживают около 130 троллейбусов и 85 автобусов.

Читать по теме: Что происходит с общественным транспортом в Бишкеке?