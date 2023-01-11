Принятие законопроекта о лицензировании такси может привести к взяточничеству и митингам таксистов. Таким мнением поделился депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале.

«Этот законопроект не новый и Министерство транспорта ранее неоднократно предлагало инициативу, которой хотело контролировать таксистов. В этот раз законопроект инициирован МВД и два комитета [парламента] поддержали милицию», – написал Бекешев.

Бекешев сообщил, что после принятия законопроекта, водители с праворульным авто не смогут получить лицензию и окажутся вне закона. По его словам, «владельцам праворульных авто запрещено таксовать с 2020 года, однако за несоблюдение запрета пока не было ответственности и контролирующего органа».

По словам депутата, МВД предполагает, что лицензия будет стоить 500 сомов. Однако, по мнению Бекешева, это лишь начало.

«Затем начнут предъявлять все больше требований, а у нас 85% авто старое и не все смогут выполнить требования. Через эти требования компании смогут лоббировать устранение конкурентов. Захочется кому-то, чтобы таксисты были покрашены в определенный цвет и впишут это в требования. Это дела далёкого будущего, а дела ближайшего – митинги таксистов после принятия закона, так как многие останутся без возможности зарабатывать», – считает нардеп.

Бекешев напомнил, что на таксистов по закону возлагается много требований:

оплатить налог с помощью приобретения патента и уплатить страховые взносы в Соцфонд;

получить страховку на перевозку пассажиров;

приобрести до 1 апреля полис по страхованию гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства;

обязательно пройти техосмотр (со вступлением закона о лицензировании придётся выполнять норму закона);

с 1 января 2024 года приобрести ККМ;

приобрести лицензию со дня вступления в силу подзаконных актов во исполнение закона о лицензировании такси.

«Еще раз не забываем, что у таксистов в основном старое авто и практически не реально выполнить все эти требования без взяток», – считает Бекешев.

Законопроект МВД

Поправки в закон «О лицензионно-разрешительной системе», которые обяжут водителей такси получать лицензию для работы, МВД инициировало в мае 2022 года. Законопроект уже вынесли на общественное обсуждение.

Сейчас в законе прописано, что лицензированию подлежат пассажирские перевозки автотранспортом, за исключением легковых такси. МВД предлагает отменить это исключение для такси.

Ведомство считает, что нововведение экономически «незначительно повлияет» на деятельность таксистов и отмечает, что его цель в «обеспечении безопасности перевозок пассажиров, а не извлечение прибыли».

Сейчас таксисты работают по добровольным патентам. В МВД говорят, что это приводит к неравной конкуренции на рынке между перевозчиками, микроавтобусами и легковыми такси (к примеру, «минивэны»). Кроме того, в ведомстве сообщали, что сейчас все лица, имеющие машину, могут заниматься перевозками пассажиров, не соблюдая требования по обеспечению безопасности пассажироперевозок.

Требование о введении лицензии для легковых такси содержится и в указе президента Садыра Жапарова об аварийности на дорогах Кыргызстана, который он подписал в декабре 2021 года.

Ранее в МВД отмечали, что все крупные резонансные аварии совершаются на трассах международного и республиканского значений. В Кыргызстане с каждыми годом увеличивается количество ДТП. В 2021 году зарегистрировано 7 437 аварий, что по сравнению с 2020 годом на 21,3% больше. В авариях на дорогах погибли около 800 человек.

Журналисты аналитического портала CABAR.asia подсчитали, что с 2010 по 2020 год в Кыргызстане в авариях погибли более 10 тысяч человек.