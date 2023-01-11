Назарова задержали 9 ноября 2022 года по подозрению в грабеже. По версии милиции, к ним обратился житель села Беловодское, сообщивший, что Назаров под предлогом сфотографироваться взял жеребца у его несовершеннолетнего сына и, «применив силу в отношении него, ускакал в неизвестном направлении». Болота Назарова поместили под стражу в СИЗО-1.

Журналист Болот Темиров, с которым сотрудничает Назаров, писал, что акын «действительно думал, что лошадь ему подарили», а когда узнал правду, вернул. При этом потерпевший по этому делу отказался от моральных и материальных претензий, но судья решил не закрывать дело.

Это не первое уголовное дело против Назарова. Его также задерживали вместе с журналистом Болотом Темировым после выхода расследования о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

При задержании у Назарова и Темирова якобы обнаружили наркотики. Темиров говорил, что пакетик с гашишем им «подкинули». Задержанных подозревали в «незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». На следующий день журналиста и акына отпустили под подписку о невыезде.

В конце сентября Свердловский райсуд вынес решение по делу Темирова. Судья оправдал его по обвинению в хранении наркотиков и незаконном пересечении границы, но признал виновным в подделке документов. При этом судья не назначил наказания из-за истекшего срока давности.

Позже Бишкекский горсуд решил выдворить Темирова из Кыргызстана из-за его аннулированного кыргызского паспорта. После суда журналиста насильно отвезли в аэропорт и в сопровождении силовиков депортировали в Россию.

На какой стадии находится расследование дела в отношении Назарова, неизвестно.