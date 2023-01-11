В Кыргызстане предложили на полгода запретить вывоз макулатуры за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отметили в Кабинете министров, причиной стало то, что на отечественных предприятиях по производству и переработке бумаги и картона не хватает сырья.

В результате местные предприятия, где работают тысячи граждан, могут закрыться, а бюджет останется без налоговых и неналоговых отчислений.

«Если местные предприятия по производству и переработке вторсырья закроются или не будут работать на полную мощность, то сотрудники потеряют работу, а бюджет потеряет значительную часть доходов из этого сектора», — говорится в постановлении.

До этого запрет на экспорт макулатуры вводили в 2021 году. Но тогда ограничения решили лишь часть проблемы, так как с каждым годом уменьшается объем импорта. За 9 месяцев 2022 года объем импорта составил 2 428 тонны.

В Кыргызстане есть несколько крупных фирм по производству бумажных продукций: «Бишкек Картон», «Алихан Компани», «Алтын-Ажыдаар», Paper Company, «Эфес ЛТД», «ИФА», «Кош Тамчы».

Известно, что из-за нехватки сырья в предприятиях «Алтын-Ажыдаар» и «Кош Тамчы» объемы производства составляют всего 30-40%.

Автор: Гаухар Шергазы кызы