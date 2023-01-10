С 10 января тонну угля за 4 тысячи сомов можно будут продавать только по паспорту. Об этом сообщили в госпредприятии «Кыргызкомур».

По их данным, также гражданам надо будет иметь регистрацию и адрес проживания.

Кроме этого, новые правила таковы, что на одни руки будут выдавать не более двух тонн угля. А сами перевозчики не смогут купить уголь.

«В последнее время посредники закупают уголь подешевле и перепродают по 5 тысяч сомов. Наша задача обеспечить простых граждан, кто действительно нуждается в угле по приемлемым ценам», — сообщили в заявлении.

До этого стало известно, что Кабинет министров для поддержки энергосектора взял $50 млн у Азиатского банка развития. Средства направят на импорт угля, газа и электроэнергии из Казахстана и Туркменистана.

Кыргызстан в год потребляет 2,5 млн тонн угля. Основную часть из которой добывают из Кара-Кечинского месторождения. Столичная ТЭЦ в год потребляет 1 млн 400 тысяч тонн угля, из них 680 тонн привозят из Кара-Кече.

Автор: Гаухар Шергазы кызы

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На Кара-Кече не будут реализовывать уголь до 10 января