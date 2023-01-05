Фото: администрация президента.

В Памирской долине Афганистана, где проживают около двух тысяч кыргызов, усилилась тяжелая форма гриппа, погибли больше 20 человек. Об этом в беседе с «Азаттыком» рассказал переселившийся из Памира в Кыргызстан Абдулвакил Турдакун уулу.

Турдакун уулу отметил, что разговаривал по телефону с кыргызскими аксакалами в Памире и передает их просьбы и пожелания.

«После смены власти в Афганистане народу Памира тяжело в экономическом и финансовой планах. Более того, болезнь набирает обороты. До них дошел “свиной грипп”, зафиксированный и в Кыргызстане. За последние 15 дней умерли больше 20 человек. Ситуация очень сложная», — сказал он.

Он также добавил, что не связывался с жителями малого Памира и не знает о точном количестве жертв там. По его словам, среди умерших есть дети.

Турдакун уулу отметил, что сейчас со стороны властей Афганистана не оказывается помощь местности, где распространилась болезнь, многие нуждаются не в еде, а в лекарствах.

«В первую очередь памирцы просят кыргызские власти переселить их в Кыргызстан, во вторую — оказать помощь медикаментами», — говорит он.

Памирские кыргызы

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 года. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению.

С 2017 года правительство начало принимать меры по переселению памирских кыргызов на историческую родину. Тогда в Кыргызстан вернулись 33 гражданина. Им обещали помочь с образованием, лечением. Одной семье предоставили жилье.

Через полгода около 20 этнических кыргызов, уехав на каникулы в Афганистан, не вернулись обратно в Кыргызстан. Они объяснили это плохими жизненными условиями и тем, что им было тяжело ужиться с новым народом.

Позже в Нарын самостоятельно переселились еще несколько семей.

В декабре 2019 года 11 семей переехали из Афганистана в село Сары-Могол Алайского района. Тогда их поместили в здание старой местной школы.

В октябре 2020 года проживающие в Нарыне и Кара-Балте памирские кыргызы переехали в село Талды-Суу Алайского района, где построили 11 домов, восемь из которых предназначены для 34 памирцев из Нарына.

Автор материала — Рустам Турсунбеков.

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