Была попытка госпереворота, а подготовка к ней шла весь 2021 год — генпрокурор Казахстана о январских событиях

«Именно такая опасная обстановка и складывалась днем 5 января и сохранялась вплоть до 8 числа — до локализации обстановки», — отметил генпрокурор.

Про погибших

По словам генпрокурора, всего в ходе столкновений в январе погибли 238 человек. Из них 67 признали нападавшими, «то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках», а 142 погибших — это нарушители режима ЧП и антитеррористической операции, четверо погибли «при совершении иных преступлений».

«Самое большое количество погибших — 151 человек — в городе Алматы. Многие [погибли] при нападении на резиденцию президента. Аналогичные жертвы имели место в городах Кызылорда, Шымкент и Тараз», — заключил он.

Кем были нападавшие?

По словам Асылова, в числе исполнителей были ОПГ, которые «набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт», а отдельные силовики курировали эти мероприятия.

«По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась [Арману] Джумагельдиеву (кримавторитет Дикий Арман — прим.ред.). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу “Казахстан” в Алматы», — рассказал Асылов.

Однако, он добавил, что возглавить массовые протесты им не удалось.

Всего по словам генпрокурора, в ходе январских событий, было задержано восемь религиозных радикалов и 25 подозреваемых в экстремизме. Он заявил, что в участии в массовых беспорядках также подозреваются граждане России, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Про пытки задержанных

Генпрокурор признал, что силовики применяли пытки в отношении задержанных. По его словам, по этим фактам было заведено 329 уголовных дел. Из них в суд на настоящее время направили только 24.

«К сожалению, в условиях хаоса отдельные сотрудники силовых структур допускали жестокое отношение к задержанным. Это ничем нельзя оправдать. Лица, применявшие пытки, как поручил президент, вне зависимости от чинов и положения понесут заслуженное наказание», — заверил Асылов.

Беспорядки в Казахстане

В Казахстане в январе 2022 года произошли митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.

На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что страна подверглась нападению «вооруженных и подготовленных бандитов и террористов, как местных, так и иностранных», и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы».

6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». 7 января Токаев дал приказ «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам».

В ночь на 6 января премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ 2022 году Никол Пашинян сообщил, что организация направит свои миротворческие силы в Казахстан.

Позже ввод войск одобрили и в парламентах стран. Кыргызстан направил в соседнюю страну личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. По данным минобороны Кыргызстана, военнослужащие осуществляют охрану стратегического объекта ТЭЦ-2 в городе Алматы.

11 января Токаев объявил, что ситуация во всех регионах страны стабильная и начался вывод миротворцев ОДКБ.

Всего по подозрению в участии в январских событиях задержали около 10 тысяч человек. При этом правозащитники и родственники задержанных заявили о пытках в ИВС и СИЗО.