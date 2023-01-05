Была попытка госпереворота, а подготовка к ней шла весь 2021 год — генпрокурор Казахстана о январских событиях

Утром 5 января на пленарном заседании мажилиса — нижней палаты парламента Казахстана — с докладом о расследовании январских событий выступил генпрокурор Берик Асылов. «Клооп» выделил главное из выступления Асылова о массовых протестах, в результате которых погибли по меньшей мере 238 человек.
Была попытка госпереворота
Перед заседанием в парламенте устроили выставку — следователи показали оружие, которое, по их данным, было изъято во время январских событий.
На заседании Асылов заявил, что Генпрокуратура восстановила полную хронологию январских событий, которые он назвал «попыткой госпереворота». По его словам, «операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована».
Главный надзорный орган считает, что к январским событиям причастны высокопоставленные лица и лидеры организованных преступных групп (ОПГ), которые готовились к этому весь 2021 год.
«Как вы знаете, уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом “совершенно секретно”. Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде. Иную информацию раскрыть не могу. Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер», — цитирует генпрокурора издание Vlast.kz.
Masa.media отмечает, что Генпрокуратура подтвердила мирный характер протестов в первые три дня января. Тогда в Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана проходили митинги из-за повышения цены на газ.
Однако, ведомство считает, что с 4 января некие «провокаторы» превратили их в массовые беспорядки, в которых участвовали 12 ОПГ.
Силовики открыли огонь до приказа президента
По словам генпрокурора, впервые боевое оружие было применено силовиками 5 января, когда начался штурм резиденции президента.
«Первый раз боевое оружие силовики применили около 16:00 часов 5 января при обороне резиденции президента. И далее оружие применялось силовиками при отражении атак на здания полиции, акиматов, других объектов, то есть, когда беспорядки перешли в насильственную фазу. Затем при зачистке городов от вооруженных боевиков. То есть огонь по нападавшим был открыт задолго до известного выступления президента страны», — сообщил Асылов.
Он добавил, что «фактически силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять на поражение по преступникам», так как есть прямые нормы законов, которые позволяют применять боевое оружие для отражения нападения, при угрозе жизни и здоровью людей.
«Именно такая опасная обстановка и складывалась днем 5 января и сохранялась вплоть до 8 числа — до локализации обстановки», — отметил генпрокурор.
Про погибших
По словам генпрокурора, всего в ходе столкновений в январе погибли 238 человек. Из них 67 признали нападавшими, «то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках», а 142 погибших — это нарушители режима ЧП и антитеррористической операции, четверо погибли «при совершении иных преступлений».
«Самое большое количество погибших — 151 человек — в городе Алматы. Многие [погибли] при нападении на резиденцию президента. Аналогичные жертвы имели место в городах Кызылорда, Шымкент и Тараз», — заключил он.
Кем были нападавшие?
По словам Асылова, в числе исполнителей были ОПГ, которые «набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт», а отдельные силовики курировали эти мероприятия.
«По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась [Арману] Джумагельдиеву (кримавторитет Дикий Арман — прим.ред.). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу “Казахстан” в Алматы», — рассказал Асылов.
Однако, он добавил, что возглавить массовые протесты им не удалось.
Всего по словам генпрокурора, в ходе январских событий, было задержано восемь религиозных радикалов и 25 подозреваемых в экстремизме. Он заявил, что в участии в массовых беспорядках также подозреваются граждане России, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
Про пытки задержанных
Генпрокурор признал, что силовики применяли пытки в отношении задержанных. По его словам, по этим фактам было заведено 329 уголовных дел. Из них в суд на настоящее время направили только 24.
«К сожалению, в условиях хаоса отдельные сотрудники силовых структур допускали жестокое отношение к задержанным. Это ничем нельзя оправдать. Лица, применявшие пытки, как поручил президент, вне зависимости от чинов и положения понесут заслуженное наказание», — заверил Асылов.
Беспорядки в Казахстане
В Казахстане в январе 2022 года произошли митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.
На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что страна подверглась нападению «вооруженных и подготовленных бандитов и террористов, как местных, так и иностранных», и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы».
6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». 7 января Токаев дал приказ «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам».
В ночь на 6 января премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ 2022 году Никол Пашинян сообщил, что организация направит свои миротворческие силы в Казахстан.
Позже ввод войск одобрили и в парламентах стран. Кыргызстан направил в соседнюю страну личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. По данным минобороны Кыргызстана, военнослужащие осуществляют охрану стратегического объекта ТЭЦ-2 в городе Алматы.
11 января Токаев объявил, что ситуация во всех регионах страны стабильная и начался вывод миротворцев ОДКБ.
Всего по подозрению в участии в январских событиях задержали около 10 тысяч человек. При этом правозащитники и родственники задержанных заявили о пытках в ИВС и СИЗО.
Подверглись пыткам со стороны казахстанских силовиков и кыргызстанцы. Наибольший резонанс вызвали пытки Викрама Рузахунова и Чолпонбека Сыдыкова. Первого, джазового музыканта, пытали и заставили оговорить себя на камеру, а второму сломали обе ноги. По факту пыток Рузахунова и Сыдыкова возбудили уголовные дела и в Кыргызстане, и в Казахстане.
О задержании Викрама Рузахунова стало известно из ролика казахского гостелеканала «Хабар 24». В эфире показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец и участвовал в погромах за $200.
В июле экспертиза установила, что казахские спецслужбы во время пыток нанесли музыканту тяжкий вред здоровью.
Рузахунов сообщал, что собранные материалы направят через Генпрокуратуру Кыргызстана в правоохранительные органы Казахстана для привлечения виновных к уголовной ответственности.
Фото на главной: Петр Троценко / RFE/RL.