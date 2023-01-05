Среди подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Казахстане в январе 2022 года числятся и кыргызстанцы. Об этом, выступая с докладом на пленарном заседании мажилиса, сообщил генпрокурор Казахстана Берик Асылов, пишет Tengrinews.kz

«Подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях также признаны иностранцы. Среди них – граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана», — сказал Асылов.

Генпрокурор утверждает, что к январским событиям причастны ОПГ, которые «набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт», а отдельные силовики курировали эти мероприятия. По его словам, всего в ходе столкновений в январе погибли 238 человек. Из них 67 признали нападавшими, «то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках», а 142 погибших — это нарушители режима ЧП и антитеррористической операции, четверо погибли «при совершении иных преступлений».

Обвинения в участии в беспорядках и пытки кыргызстанцев

Беспорядки в Казахстане, в участии в которых подозревают кыргызстанцев, произошли в январе 2022 года.

Митинги начались из–за повышения цен на сжиженный газ, и вскоре переросли в столкновения митингующих и силовиков. Всего по подозрению в участии в январских событиях задержали около 10 тысяч человек. При этом правозащитники и родственники задержанных заявили о пытках в ИВС и СИЗО.

Подверглись пыткам со стороны казахстанских силовиков и кыргызстанцы. Наибольший резонанс вызвали пытки Викрама Рузахунова и Чолпонбека Сыдыкова. Первого, джазового музыканта, пытали и заставили оговорить себя на камеру, а второму сломали рёбра и обе ноги. По факту пыток Рузахунова и Сыдыкова возбудили уголовные дела и в Кыргызстане, и в Казахстане.

О задержании Викрама Рузахунова стало известно из ролика казахского гостелеканала «Хабар 24». В эфире показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец и участвовал в погромах за $200.

В июле экспертиза установила, что казахские спецслужбы во время пыток нанесли музыканту тяжкий вред здоровью.

Рузахунов сообщал, что собранные материалы направят через Генпрокуратуру Кыргызстана в правоохранительные органы Казахстана для привлечения виновных к уголовной ответственности. Расследование по этому делу на данный момент продолжается.

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана 9 января 2022 года заявил, что кыргызстанцы не связаны с беспорядками в Алматы. В ГКНБ отмечали, что задержанные кыргызстанцы, напротив, жертвы.

В комитете отмечали, что негативные сведения о кыргызстанцах распространяются теми, кто заинтересован вбить клин между братскими кыргызами и казахами. По данным спецслужб, это подготовленная информационная атака, направленная на расширение территории хаоса и беспорядков.

ГКНБ надеялись, что «компетентные органы Казахстана обеспечат объективность, поскольку кыргызские граждане, абсолютное большинство которых заняты в сфере торговли и услуг, могли случайно оказаться на улице по стечению обстоятельств и быть задержанными».