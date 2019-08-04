Инициативная группа, возглавляемая общественным деятелем Кубанычбеком Токтосуновым, дала 1 августа пресс-конференцию, где заявила о том, что готова вернуть в Кыргызстан из Сирии и Ирака 150 человек — женщин и детей. Хотя надеется вернуть порядка 400 человек.

«Мы не говорим про боевиков. Это суд даст им оценку, мы говорим про детей и про женщин», — сказал Токтосунов. Сотни женщин и детей были уже возвращены из Сирии в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан — но не в Кыргызстан. В ожидании помощи от страны женщины вместе с детьми в лучшем случае находятся в лагере ООН, но часто — в сирийской тюрьме.

Токтосунов утверждает, что с Сирии сейчас несколько тысяч кыргызстанцев, и его инициативная группа готова вернуть женщин и детей и помочь им пройти реабилитацию. Мужчина утверждает, что он и его соратники хотят сделать это не ради политики, а чтобы вытащить кыргызстанцев. Они готовы снарядить самолет и говорят о наличии связей, которые обеспечат им безопасность.

«Явная угроза»

Власти пока не отреагировали на предложение инициативной группы. После того, как своих граждан из Сирии вернули Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, вопрос возвращения граждан поднимали и в Кыргызстане — тогда эксперты утверждали, что у страны нет нужных ресурсов и мест для их реабилитации. Хотя министерства периодически сообщают, что работа ведется — например, в июне МИД заявил, что прорабатывается вопрос возвращения кыргызстанцев из Ирака.

Два месяца назад президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил об угрозе со стороны кыргызстанцев, побывавших в зоне боевых действий.

«Страны сталкиваются с участием своих граждан в различных террористических и экстремистских группировках. Имея антигосударственные цели, они по возвращении в места прежнего проживания несут явную угрозу», — сказал он.

Тем не менее, в июле организация «Элет койгойу» обратилась к президенту с просьбой вернуть кыргызстанцев из Сирии (в том числе более 200 детей от года до восьми лет), ссылаясь на их тяжелое состояние.

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