Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана 5 августа объявил экс-главу Госрегистрационной службы Алину Шаикову в розыск.

В пресс-службе ГКНБ сообщили, что Шаикова проигнорировала вызовы на допрос, являясь одним из фигурантов уголовного дела по тендеру о загранпаспортах.

«Генеральной прокуратурой в отношении Шаиковой было вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей “Коррупция”», — говорится в сообщении ГКНБ.

Спецслужбы Кыргызстана расследуют тендер по созданию загранпаспортов с апреля — тогда они провели обыски у тех, кто мог быть как-то связан с этим делом.

Также следствие ведется в отношении должностных лиц ГРС, «Инфокома» и Департамента госзакупок. По версии ГКНБ, то должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.

ГРС объявила тендер по созданию загранпаспортов осенью 2018 года, его оценили в 1,2 млрд сомов, тогда ведомство возглавляла именно Алина Шаикова.

Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.