Из лагерей на северо-востоке Сирии спецбортом в Кыргызстан доставлены 21 женщину и 62 ребенка, которые являются гражданами Кыргызстана. Об этом 22 октября сообщили в Министерстве иностранных дел.

Детей и женщин, чья жизнь находились в опасности, вернули на родину по гуманитарной миссии «Айкөл-3». Власти Кыргызстана выразили благодарность правительству США, ЮНИСЕФ и Международному комитету Красного Креста.

Также кыргызская делегация передала гуманитарную помощь с необходимыми лекарственными препаратами для нужд населения северо-востока Сирии.

В августе из лагеря в Сирии в Кыргызстан доставили 31 женщину и 64 ребенка. А в феврале по аналогичной программе из опасных зон Сирии в Кыргызстан доставили 18 женщин и 41 ребенка.

Репатриация детей и женщин проходит по поручению президента Садыра Жапарова.