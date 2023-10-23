В Бишкеке милиция провела «профилактическую беседу» с российским блогером Владимиром Емельяновым. Мужчина раскритиковал в сториз инстаграма ракетный удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, а также поддержал Израиль. Позже он извинился за это.

В ГУВД Бишкека «Клоопу» сообщили, что правоохранители нашли аккаунт Емельянова во время мониторинга соцсетей. По данным милиции, мужчина опубликовал информацию, направленную «на обострение политической ситуации против войны между Израилем и Палестиной, а также на унижение расы, этнической принадлежности, национальной чести, а равно на пропаганду исключительности, достоинства или недостатка граждан по религии, национальности или расовой принадлежности».

«Публикация в социальных сетях в ходе обсуждения данного объявления может привести к дестабилизации социальной ситуации в обществе», — считают в ГУВД.

Факт зарегистрировали в журнале учета информации ГУВД Бишкека, а блогера доставили в отделение милиции, где провели «профилактическую беседу», а затем отпустили.

Сам блогер после беседы рассказал, что дал пояснения о своих сториз. Емельянов также принес извинения всем, чьи чувства он мог задеть своими публикациями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Emelianov (@sailord77)

«Я никого не хотел обидеть, никого не хотел задеть. Я неправильно сформулировал свои мысли и неправильно был проинформирован по поводу ракетных обстрелов по больнице в Палестине. После анализа этого вопроса я пришел к мнению, что полностью поддерживаю позицию властей Кыргызской Республики, а также переживаю за пострадавших мирных жителей», — сказал блогер.

МИД Кыргызстана после информации о взрыве на территории баптистской больницы на севере сектора Газа выступил с заявлением, что страна «решительно осуждает военный удар по госпиталю». В министерстве также призвали провести «всестороннее расследование этого нарушения международного гуманитарного права».

Также в МИД отметили, что Кыргызстан выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

Ракетный удар по больнице

Ракетный удар по баптистской больнице на севере сектора Газа произошел вечером 17 октября. Тогда телеканал «Аль-Джазира» сообщал, что в результате взрыва могли погибнуть не менее 500 человек.

А генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня по соображениям гуманитарного характера.

После ракетного удара ХАМАС («Движение исламского сопротивления», признано в некоторых странах, в том числе в Израиле, террористическим) обвинило израильскую армию в нанесении удара по больнице.

Власти Израиля в свою очередь отрицали свою причастности и заявили, что причиной взрыва стал неудачный запуск ракеты, которой хотели обстрелять израильскую территорию.

Позже представители израильской армии сообщили, что, по предварительным данным, ответственность за удар несет «Исламский джихад» (палестинское ответвление «Братьев-мусульман», признанное на территории некоторых стран, в том числе в Кыргызстане, террористической организацией). Власти Израиля утверждают, что перед тем, как был нанесен удар по больнице, группировка выпустила ракету из точки, находящейся неподалеку.

21 октября издание BBC сообщило, что версию Израиля подтвердила Французская военная разведка, заявив, что взрыв в больнице «Аль-Ахли» в Газе 17 октября не был результатом израильского удара.