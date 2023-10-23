Министерство иностранных дел Кыргызстана 20 октября призвало кыргызских граждан в Израиле и Ливане покинуть эти страны.

Причиной такого призыва, как пояснили в МИД, стала нестабильная военно-политическая обстановка и дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта на Ближнем востоке. Также ведомство призывает воздержаться от поездок в страны региона, затронутые конфликтом.

«Одновременно министерство призывает граждан Кыргызстана, находящихся в Израиле, выехать за пределы страны пребывания действующими регулярными рейсами», — сообщили в ведомстве.

В МИД добавили, что в случае возникновения экстренной ситуации и безотлагательных вопросов граждане Кыргызстана могут обращаться на горячую линию Консульского департамента министерства: +996 999 312 002.

Война Израиля против ХАМАС

7 октября бойцы палестинского движения ХАМАС напали на юг Израиля и проникли на территорию страны. Вскоре израильские власти сообщили о переходе страны в «состояние войны» и начали атаковать объекты на территории сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: «Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что было». После этого Израиль начал обстрел сектора Газа, а также, как сообщают мировые СМИ, готовится к проведению наземной операции.

Всего в секторе Газа, по разным оценкам, проживают от 2 до 2,5 млн человек, плотность населения — одна из самых высоких в мире.

22 октября русская служба BBC сообщила, что полиция Израиля и ЦАХАЛ (израильская армия) уточнила, что им удалось опознать тела 1075 человек, погибших в результате нападения ХАМАС две недели назад.

В свою очередь Контролируемое ХАМАС министерство внутренних дел в секторе Газа сообщило, что с 7 октября в результате израильских ударов по Газе погибли более 4 тысяч палестинцев. При этом BBC отмечает, что установить подлинность этих данных невозможно.