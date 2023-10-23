В Октябрьском райсуде Бишкека 23 октября завершились предварительные слушания по иску о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа», который подала столичная прокуратура.

На суде юристка «Клоопа» Фатима Якупбаева ходатайствовала о приостановлении рассмотрения иска в связи с наличием досудебного производства в отношении Фонда, которое было заведено Главным Управлением ГКНБ 2 ноября 2021 года по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти» (ст. 327 ч. 2 п. 1 УК КР).

По ее словам, между досудебным производством и иском есть прямая связь, так как прокуратура Бишкека в своем иске ссылается на результаты экспертизы, проведенных во время досудебного производства.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 215 Гражданского процессуального кодекса КР суд обязан приостановить производство по делу в случаях невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в порядке конституционного, гражданского, административного, уголовного судопроизводства или в административном порядке. […] Следовательно наличие действующего досудебного производства в отношении Общественного фонда “Клооп Медиа” препятствует рассмотрению гражданского иска о ликвидации, поскольку прокуратура обосновывает свои исковые требования именно имеющимся уголовным производством в отношении ответчика», — отметила она.

Однако судья не удовлетворила ходатайство, указав, что юристка не предоставила доказательства своему ходатайству.



Затем Якупбаева попросила судью вызвать на следующие заседания в качестве свидетелей и экспертов следователя ГКНБ Азамата Адилбекова, который ведет досудебное производство в отношении «Клоопа», а также экспертов, чьи экспертизы указаны в деле. Например, в иске со ссылкой на экспертизы было указано, что «Клооп» якобы виноват в том, что из Баткена происходит «отток населения в более безопасные регионы», а материалы издания вызывают у читателей «психические расстройства», «сексуальные аномалии», и наркозависимость.

О том какие были экспертизы подробнее можно прочитать здесь и тут.



В итоге судья удовлетворил вызов в суд экспертов. Однако вопрос о вызове следователя ГКНБ оставили открытым до следующего заседания.

На заседании также были представители Минюста — главный специалист Управления регистрации юрлиц Жаркынай Бейшенбекова и главный специалист Бишкекского управления Минюста Талайбек Дангилов. Представители ведомства поддержали иск прокуратуры Бишкека против «Клоопа».



Следующее заседание по делу назначено на 9:00 утра 3 ноября.



Иск против «Клоопа»



28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.



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