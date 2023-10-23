В пресс-службе Жогорку Кенеша 23 октября сообщили, что депутаты перечислят свою однодневную зарплату «в качестве материальной помощи палестинскому народу, пострадавшему при обострении палестино-израильского конфликта».



Отмечается, что для этого принято постановление Жогорку Кенеша. Если считать, что зарплата народных избранников составляет порядка $300-400, то депутаты смогут набрать для народа Палестины сумму в несколько тысяч долларов.



Решение перевести свою однодневную зарплату депутаты приняли на заседании 19 октября. За это проголосовали 47 из 76 присутствующих депутатов. Некоторые из депутатов также предложили направить в сектор Газа гуманитарную помощь.

«В Палестине сейчас тяжелая ситуация. Было бы хорошо, если бы мы выделили однодневную зарплату. Пусть Кабмин найдет путь оказания помощи. Мы говорим, что мы мусульмане, но молчим. В Америке проходят флешмобы против войны. Мы тоже должны обозначить свою позицию. Когда наши соседи напали на нас, нам тоже было тяжело. Помощь из областей как тепло встречали. Мы тоже можем оказать такую помощь», — сказал тогда нардеп Жаныбек Кыдыкбаев.



В Бишкеке 21 октября прошла акция в поддержку жителей сектора Газа. Около 100 человек собрались в сквере имени Максима Горького. Они держали в руках плакаты с надписями: «Остановите войну», «Остановите терроризм», «Свободная Палестина» и так далее. Как пишет «Азаттык», участники пикета выступили с инициативой открыть специальный счет в поддержку палестинцев, проживающих в секторе Газа.

Война Израиля против ХАМАС

7 октября обострился израильско-палестинский конфликт. Это произошло после того, как бойцы палестинского движения ХАМАС («Движение исламского сопротивления», признано в некоторых странах, в том числе в Израиле, террористическим) напали на юг Израиля и проникли на территорию страны.

Вскоре израильские власти сообщили о переходе страны в «состояние войны» и начали атаковать объекты на территории сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: «Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что было». После этого Израиль начал обстрел сектора Газа, а также, как сообщают мировые СМИ, готовится к проведению наземной операции.

Всего в секторе Газа, по разным оценкам, проживают от 2 до 2,5 млн человек, плотность населения — одна из самых высоких в мире.

По последним данным израильских властей, в результате погибли около 1400 человек и пострадали более 5400. Также в заложниках остаются более сотни человек.

По данным подконтрольного ХАМАС палестинского минздрава на 23 октября, в результате израильских атак с 7 октября погибло более 4 тысяч человек и свыше 14 тысяч получили ранения.



Установить подлинность данных о жертвах пока невозможно.

Заявления МИД Кыргызстана



МИД республики несколько раз выступил с официальными заявлениями относительно обострения израильско-палестинского конфликта.

9 октября после нападения ХАМАС на Израиль в ведомстве отметили, что «Кыргызская Республика с тревогой и обеспокоенностью следит за эскалацией израильско-палестинского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы и разрушения». В заявлении МИД говорилось, что Кыргызстан призывает стороны «к прекращению боевых действий и скорейшему началу политико-дипломатического диалога в целях достижения мира, защиты гражданского населения и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке».



18 октября МИД республики выступил с заявлением, в котором «решительно осудил военный удар по госпиталю» в секторе Газа. Отмечалось, что Кыргызстан призывает провести «всестороннее расследовании этого нарушения международного гуманитарного права» и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.



20 октября ведомство «настоятельно рекомендовало» гражданам Кыргызстана в Израиле и Ливане покинуть эти страны, а также воздержаться от поездок в страны Ближнего востока, затронутые конфликтом.