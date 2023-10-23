В Службе исполнения наказаний (СИН) сообщили, что СИЗО-1, расположенное в Бишкеке перенесут в Чуйской область. Об этом стало известно 23 октября на коллегии ведомства по итогам девяти месяцев 2023 года

По данным СИН, на передислокацию СИЗО-1 из столицы за окраину города из фонда президента Кыргызстана выделено 26 млн 300 тысяч сомов. При этом в СИН пока не сообщили, когда планируется начать работу по передислокацию изолятора.

В СИН уточнили, что СИЗО-1 планируют перенести в село Нижний Нооруз (район СИЗО-50) Чуйской области и оно будет на две тысячи мест.

О том, что власти страны собираются перенести СИЗО-1 за пределы Бишкека сообщалось еще в 2019 году. Тогдашний глава ГСИН Мелис Турганбаев поручил начать подготовку документов для переноса СИЗО-1.

Затем в сентябре 2022 года глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил, что исправительные учреждения, расположенные в Бишкеке, выведут за пределы столицы в течение пяти лет. В этом же месяце власти начали демонтаж колонии №47, которая находилась в Ленинском районе столицы. Заключенных, содержащихся в колонии №47, перевели в колонию №8 в Новопокровке, а также в спецучреждения №27 и №31 села Молдовановка Чуйской области.

На ее месте начали строительство многоквартирного соцжилья на 5-10 тысяч человек.