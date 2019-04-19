ГСИН ищет место для переноса СИЗО-1 за пределы Бишкека

Глава Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) Мелис Турганбаев поручил начать подготовку документов для переноса СИЗО-1 и исправительной колонии №47 за пределы города Бишкека.

В пресс-службе ГСИН журналисту «Клоопа» сообщили, что сейчас власти ищут подходящее место и здания, которые могли бы подойти для содержания заключенных.

«Точные даты пока неизвестны. Как только государство предоставит нам землю, здание и документацию, мы переедем […] Когда СИЗО только открыли, оно находилось на окраине города. А сейчас почти в центре. Переговоры о переносе уже давно ведутся», — сказали в пресс-службе.

СИЗО-1 находится на пересечении улиц Горького и Жукеева-Пудовкина в Бишкеке. Там содержатся около двух тысяч человек. Исправительная колония №47 находится на пересечении улиц Муромская и Гагарина, в ней содержатся около пятисот заключенных.

Вопрос переноса СИЗО-1 неоднократно поднимался правозащитниками и активистами, потому что его нахождение в центре города может угрожать жизни и здоровью людей, а также мешает свободному движению автомобилей.

Согласно Генплану города, по территории СИЗО-1 должна проходить дорога, но из-за отсутствия финансирования вопрос переноса не решается много лет.