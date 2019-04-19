Джалал-Абадская область: В Кербене избили депутата горкенеша от СДПК

В УВД Джалал-Абадской области сообщили «Азаттыку», что 8 апреля местный житель избил депутата горкенеша Кербена от СДПК Ыманалы Сариева.

По данным милиции, в депутата кинули камень — после его госпитализировали с сотрясением мозга. Правоохранители начали расследование по факту «хулиганства».

Сариев рассказал «Клоопу», что камень в него кинул его «пьяный сосед», по его словам, этот инцидент никак не связан с его депутатским мандатом.

«Я обратился в больницу. Врачи, которые зашивали рану в голове, обратились в милицию. С сельчанином с тех пор я не разговаривал, но я его знаю и не думаю, что случай произошел из-за моего депутатского мандата. Он просто по-пьяни пошел на такой шаг», — сказал Сариев.

Избиение депутата произошло на фоне заявлений социал-демократической партии о давлении со стороны властей.

Во время президентства Алмазбека Атамбаева СДПК была ключевой партией страны, которая поддерживала его и играла большую роль в определении политической повестки страны. Сам Атамбаев в те времена открыто заявлял, что СДПК — «пропрезидентская партия».

Сейчас — из-за всех конфликтов и разделения внутри СДПК на тех, кто поддерживает Атамбаева, и кто выступает против него — партию нельзя однозначно назвать провластной.

Соавтор: Айдай Манаева