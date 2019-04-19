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Каждый год крупнейший сайт для взрослых Pornhub публикует отчет о самых популярных пользовательских запросах, статистике и других показателях. Например, в 2018 году на сайт зашли 33,5 млрд (!) раз — примерно по 92 млн раз в день.
Pornhub также рассказывает о топ-трендах среди пользователей. В 2018 году чаще всего искали порноактрису Сторми Дэниелс, которая стала известна из-за скандала с президентом США Дональдом Трампом.
Еще одним распространенным запросом среди пользователей Pornhub стали видео, связанные с видеоигрой в жанре «королевской битвы» Fortnite, а замыкают тройку лидеров видеоролики в формате 4К (это как FullHD, но в четыре раза лучше).
Также из отчета можно узнать ролики какого жанра нравятся людям разного возраста. К примеру, зрители от 18 до 34 лет смотрят порно из категории «Хентай», а вот люди в возрасте от 34 до 60 лет и старше интересуются видео в жанре MILF.
Однако, одним из самых интересных пунктов отчетов Pornhub является детальная информация о конкретных странах и запросах их жителей. Но к сожалению, Кыргызстан в такую статистику Pornhub не попадает. Редакция «Клоопа» решила это исправить и обратилась напрямую к администрации сайта с просьбой предоставить данные о пользователях из Кыргызстана.
Итак…
Согласно данным Pornhub, в среднем, сеанс кыргызстанцев на сайте длится 9 минут 43 секунды, а 40 процентов заходящих на сайт — женщины.
92 процента посетителей из Кыргызстана заходят на Pornhub с телефона, а остальные с компьютеров и планшетов.
Топ запросов среди кыргызстанской аудитории выглядит следующим образом:
• Кыргызстан;
• аниме;
• Казахстан;
• большая задница;
• узбеки;
• красивые девушки;
• хентай;
• огромный член;
• Узбекистан;
• Корея;
• казахи;
• секс-игры;
• кыргызы;
• нежный секс;
• домашний секс;
• красивый секс;
• хентай на русском.
Но кроме этого у кыргызстанцев есть еще и любимые категории. То есть, те видео, которые пользователи обычно смотрят без поиска. Вот самые популярные категории порно среди кыргызских пользователей Pornhub:
• хентай;
• мультфильмы;
• японские видео;
• MILF;
• анальный секс;
• азиатки;
• взрослые женщины;
• большие члены;
• русские;
• лесбиянки;
• трансгендеры;
• малышки;
• большая грудь;
• creampie.
Pornhub — крупнейший сайт для просмотра порнографии в интернете. Большинство видео на сайте бесплатны и не требуют регистрации для просмотра. По данным аналитического сайта Alexa Internet, Pornhub занимает 27 место в мире по популярности.