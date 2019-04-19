Каждый год крупнейший сайт для взрослых Pornhub публикует отчет о самых популярных пользовательских запросах, статистике и других показателях. Например, в 2018 году на сайт зашли 33,5 млрд (!) раз — примерно по 92 млн раз в день.

Pornhub также рассказывает о топ-трендах среди пользователей. В 2018 году чаще всего искали порноактрису Сторми Дэниелс, которая стала известна из-за скандала с президентом США Дональдом Трампом.

Еще одним распространенным запросом среди пользователей Pornhub стали видео, связанные с видеоигрой в жанре «королевской битвы» Fortnite, а замыкают тройку лидеров видеоролики в формате 4К (это как FullHD, но в четыре раза лучше).