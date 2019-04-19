Фото иллюстративное. Marco Verch / flickr.com

Дисклеймер: Внимание! Этот текст о порнографии и о том, что с ней связано. Если для вас это неприемлемо, то прочитайте наш материал о жизни семьи чабанов в горах Иссык-Куля.

Каждый год крупнейший сайт для взрослых Pornhub публикует отчет о самых популярных пользовательских запросах, статистике и других показателях. Например, в 2018 году на сайт зашли 33,5 млрд (!) раз — примерно по 92 млн раз в день.

Pornhub также рассказывает о топ-трендах среди пользователей. В 2018 году чаще всего искали порноактрису Сторми Дэниелс, которая стала известна из-за скандала с президентом США Дональдом Трампом.

Еще одним распространенным запросом среди пользователей Pornhub стали видео, связанные с видеоигрой в жанре «королевской битвы» Fortnite, а замыкают тройку лидеров видеоролики в формате 4К (это как FullHD, но в четыре раза лучше).

Самые популярные запросы в 2018 году. Скриншот: Pornhub.com

Также из отчета можно узнать ролики какого жанра нравятся людям разного возраста. К примеру, зрители от 18 до 34 лет смотрят порно из категории «Хентай», а вот люди в возрасте от 34 до 60 лет и старше интересуются видео в жанре MILF.

Однако, одним из самых интересных пунктов отчетов Pornhub является детальная информация о конкретных странах и запросах их жителей. Но к сожалению, Кыргызстан в такую статистику Pornhub не попадает. Редакция «Клоопа» решила это исправить и обратилась напрямую к администрации сайта с просьбой предоставить данные о пользователях из Кыргызстана.

Итак…

Согласно данным Pornhub, в среднем, сеанс кыргызстанцев на сайте длится 9 минут 43 секунды, а 40 процентов заходящих на сайт — женщины.

92 процента посетителей из Кыргызстана заходят на Pornhub с телефона, а остальные с компьютеров и планшетов.

Топ запросов среди кыргызстанской аудитории выглядит следующим образом:

• Кыргызстан;

• аниме;

• Казахстан;

• большая задница;

• узбеки;

• красивые девушки;

• хентай;

• огромный член;

• Узбекистан;

• Корея;

• казахи;

• секс-игры;

• кыргызы;

• нежный секс;

• домашний секс;

• красивый секс;

• хентай на русском.

Но кроме этого у кыргызстанцев есть еще и любимые категории. То есть, те видео, которые пользователи обычно смотрят без поиска. Вот самые популярные категории порно среди кыргызских пользователей Pornhub:

• хентай;

• мультфильмы;

• японские видео;

• MILF;

• анальный секс;

• азиатки;

• взрослые женщины;

• большие члены;

• русские;

• лесбиянки;

• трансгендеры;

• малышки;

• большая грудь;

• creampie.

Pornhub — крупнейший сайт для просмотра порнографии в интернете. Большинство видео на сайте бесплатны и не требуют регистрации для просмотра. По данным аналитического сайта Alexa Internet, Pornhub занимает 27 место в мире по популярности.

Соавтор: Рустам Халимов

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