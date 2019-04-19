Неизвестные расстреляли камеру «Безопасного города» на трассе Бишкек-Торугарт — видео

От
Айдай Эркебаева
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В ГУОБДД сообщили, что неизвестные расстреляли камеру «Безопасного города» на участке трассы в Кемине — следственная группа начала расследование.

В компании «Вега» сообщили «Азаттыку», что это случилось 15 апреля. По их словам, в тот же день поврежденную камеру заменили и отправили на экспертизу, по ее итогам будет оценен ущерб.

«Безопасный город» — это государственный проект по фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью камер. Пока «Безопасный город» запустился только в Бишкеке и Чуйской области, но еще одна камера стоит на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт.

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