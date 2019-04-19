Коррупция и нарушения во время тендера. ГКНБ объяснил, в чем обвиняются чиновники ГРС по делу о закупке загранпаспортов

Редактор новости Анна Капушенко проходит свидетелем по этому делу. Она — член комиссии, которая на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц. Это не повлияло на содержание материала.

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) предъявил подозрения в коррупции директору «Инфокома» Таланту Абдуллаеву, замглавы Госрегистрационной службы (ГРС) Русланбеку Сарыбаеву и статс-секретарю ведомства Данияру Бакчиеву. Чиновников заключили в СИЗО ГКНБ до 15 июня.

По версии следствия, при организации тендера на закупку биометрических паспортов от ГРС, были «признаки коррупционных проявлений» и «риски заключения заведомо невыгодного контракта».

«[Договор мог быть заключен] c иностранной компанией, находящейся, по данным интернет-источников, под следствием в Европе за причастность к коррупционным схемам. При этом, у этой компании не было опыта изготовления требуемого тендерной документацией количества персонифицированных паспортов с поликарбонатной страницей персональных данных», — говорится в сообщении спецслужб.

Следствие утверждает, что Абдуллаев в 2016 году в Лондоне познакомился с представителями компании Garsu Pasaulis, которая и выиграла тендер. По данным ГКНБ между Абдуллаевым и представителями фирмы «были установлены доверительные отношения» по вопросам предстоящих тендеров в Кыргызстане.

«ГКНБ установил устойчивые связи действующих руководителей ГРС с представителями выигравшей тендер компанией, за счет которой представители ГРС неоднократно обеспечивались зарубежными поездками», — заявила спецслужба.

Нарушения во время тендера

По данным ГКНБ, тендерная комиссия «необъективно» рассмотрела заявки участников.

Комиссия требовала, чтобы участники предоставили в конкурсной заявке договора о заключенных контрактах на поставку паспортов в другие страны. Это информация считается конфиденциальной. По данным ГКНБ, в международной практике выставлять такие требования «неприемлемо».

При этом, сама закупающая организация требовала соблюдения аналогичных условий конфиденциальности от участников. Из-за этих требований некоторые компании не стали участвовать в конкурсе.

После объявления результатов тендера, компании, недовольные решением конкурсной комиссии, обратились в межведомственную комиссию с жалобами. Однако должностные лица ГРС и сотрудники Департамента госзакупок при Минфине «вмешались» в деятельность комиссии.

«Департамент госзакупок дал официальное заключение, что в процедурах проведенного тендера имели место многочисленные нарушения, которые привели к необоснованности отклонения конкурсных заявок участников, а также не соблюдены принципы экономичности госзакупок», — сказано в пресс-релизе ГКНБ.

ГКНБ утверждает, что заключение контракта с компанией Garsu Pasaulis привело бы к тому, что новые паспорта обошлись бы гражданам в 585 сомов, что на 165 сомов дороже, чем цена, предложенная одним из отклоненных участников.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов.

Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.

Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с Garsu Pasaulis. ГРС заявила, что сотрудники ведомства «действовали в рамках законодательства».

Также в ГРС считают, что экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен.

В самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».