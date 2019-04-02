ГКНБ: Чиновники ГРС вступили в сговор с победителем тендера по изготовлению паспортов

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера на изготовление загранпаспортов.

В итоге компания выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.

«Установлены устойчивые связи бывших и действующих руководителей ГРС с представителями выигравшей тендер компании, за счет которой представители ГРС неоднократно обеспечивались зарубежными поездками», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

1 апреля спецслужбы провели обыски и допросы у лиц, связанных с тендером на закупку паспортов. Правозащитники сообщают, что было допрошено более 50 человек. Они назвали эти действия ГКНБ «террором».

«Обыски и допросы, причем в грубой, развязанной форме, с применением различных способов давления, как будто речь идет об уголовниках-рецидивистах, проводятся сейчас в связи с этим делом с десятками (насколько нам известно, с 50-60) гражданами», — написала правозащитница Гульнара Джурабаева в своем фэйсбуке.

Обыск прошел и в квартире журналистки «Клоопа» Анны Капушенко и юриста Нурзата Хусаинова, которые участвовали в комиссии по рассмотрению жалоб на тендеры и изучали обращение по этой закупке. Комиссия выпустила заявление о приостановлении рассмотрения жалоб из-за допроса ее членов в ГКНБ.

Что за тендер?

Государственная регистрационная служба объявила тендер на изготовление бланков биометрических заграничных паспортов в октябре 2018 года. ГРС оценил изготовление бланков в 1,2 миллиарда сомов. В тендере приняли участие пять компаний — две немецких, французская, литовская и казахская.

Самую маленькую стоимость услуг по изготовлению паспортов предложила немецкая компания Mühlbauer ID Services GMBH 686 млн сомов, а самую высокую в 1,2 млрд сомов предложила компания из Казахстана.

Кто в нем выиграл?

Тендерная комиссия отклонила заявки трех компаний, как несоответствующие квалификационным требованиям, и выбрала две компании — литовскую компанию Garsu Pasaulis, которая предложила свои услуги за 940 млн сомов и компанию IDEMIA France, оценившую свои услуги в 948 млн сомов.

Комиссия выбрала победителем тендера компанию Garsu Pasaulis. После этого немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили о нарушениях во время проведения тендера. Они обратились в независимую межведкомиссию, чтобы та проверила законность решения закупающей организации. Комиссия признала жалобы обоих компаний необоснованными. Одновременно с этим ГКНБ начали проверку тендера.