Более 13 процентов населения страны работает за границей, а переводы мигрантов составляют треть ВВП Кыргызстана. Однако за это иногда приходится платить детям, чьи родители вынуждены зарабатывать в других странах, чаще всего в России.

Супруги из иссык-кульского села Григорьева Каныбек и Нурсулу уехали на заработки в Россию в 2017 году. Каныбек не мог прокормить семью на зарплату электрика. Четверых детей они оставили на попечение бабушке Чынаре. Спустя восемь месяцев после отъезда, Каныбек и Нурсулу вернулись — в результате несчастного случая погибла их 8-летняя дочь Медина.

Девочка повредила руку во время игры, но Чынара лишь обработала рану йодом. Боль не утихала, и бабушка отвезла ребенка в областную больницу. Там девочке диагностировали открытый перелом и посоветовали отвезти Медину в Бишкек. Она скончалась по дороге в столицу.



Ее родители не винят бабушку в смерти дочери, но признают, что возможно они бы смогли спасти ребенка, если бы были с ней, когда это случилось. После похорон Каныбек и Нурсулу уехали обратно в Москву. «Моя сноха до сих пор горюет. Они хотели даже увезти с собой детей, но пока сами там на птичьих правах. Днем за детьми некому будет смотреть, а денег на детский сад у них пока нет», — рассказывает Чынара.

Смерть Медины — не единственный случай гибели ребенка, чьи родители вынуждены зарабатывать за границей. По данным «Би-би-си», в конце 2018 года зафиксировали, как минимум, четыре детских смерти, которые случились в семьях мигрантов.

Даже если ребенок и не пострадал, пока его родители работают за рубежом, многие дети могут годами не видеть своих папу и маму.

Жазгуль было 13 лет, когда ее мама уехала на заработки в Россию. Спустя три года зарабатывать за границу отправился и отец девушки. Ее родители вернулись обратно лишь спустя 10 лет, когда Жазгуль уже выросла и жила самостоятельно.

«У всех мигрантов есть своя “американская мечта” — купить собственный дом, или квартиру, или машину — обязательно джип, жениться и завести детей, сыграть большую свадьбу и дать детям качественное образование. Но часто на исполнение этой мечты уходят годы, и дети за это время уже вырастают», — говорит Жазгуль.

Точной статистики о детях мигрантов нет

Эксперты говорят, что дети становятся жертвами не только в семьях мигрантов. Однако отсутствие родительского контроля в жизни ребенка делает его уязвимее: некоторых детей иногда могут не накормить или не ухаживают за ними должным образом.

Кыргызские власти не знают, сколько именно детей вынуждены жить без родителей. Министерство соцразвития приводит цифру в 72 тысячи, однако ЮНИСЕФ насчитывает 199 тысяч детей, у которых за рубеж уехали оба родителя. Еще больше семей, в которых на заработки уехал один из родителей — их насчитывается около 299 тысяч.

По мнению социолога Гульнары Ибраевой, многие страны не заинтересованы в принятии мигрантов с детьми. «Даже если супружеская пара едет в Россию, зачастую они не могут забрать детей с собой, потому как условия жизни для детей будут еще хуже, чем на родине. К тому же в большинстве случаев супруги живут по отдельности, с другими мигрантами, поближе к работе, и сами редко видятся», — говорит она.

Власти Кыргызстана начали ставить на учет детей, чьи родители работают за границей, только в 2018 году. Этим занимаются бригады, состоящие из участкового милиционера и семейного врача. «Мы поняли, что дети, которые еще не ходят в детский сад или школу, находятся вне поля зрения. Они могут целый день не выходить из дома, и никто не знает, что с ними происходит внутри», — говорит начальник отдела МВД по делам несовершеннолетних Азамат Абдрахманов.

Правозащитники считают, что подобные меры — лишь первый шаг для создания в Кыргызстане обязательной процедуры оформления опекунства для тех, кому родители-мигранты оставляют своих детей на попечение. Сейчас разработкой формы для учета занимается ЮНИСЕФ.