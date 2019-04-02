СДПК подозревает милиционеров в попытке срыва партийной конференции. УВД это отрицает

Социал-демократическая партия (СДПК) заявила, что неизвестные люди ворвались в зал и пытались сорвать конференцию в Джалал-Абаде. В партии считают, что это могли сделать сотрудники милиции, однако правоохранители это отрицают.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева написала в фейсбуке, что несколько молодых парней попытались «спровоцировать драку» во время партийной конференции в Джалал-Абаде.

«Молодые люди ворвались в помещение, где проходила партконференция СДПК и пытались спровоцировать драку. Подозреваем, что они сотрудники правоохранительных органов», — написала Жолдубаева.

Члены партии написали заявление в милицию, но начальник УВД Джалал-Абадской области Кылыч Жолдошев сказал «Азаттыку», что никаких «провокаций не было».

«Они находились в Джалал-Абаде три дня. Три дня пытались собрать людей, опозорились, и в конце концов решили переложить все на милицию. Никаких провокаций не было», — сказал Жолдошев.

Ранее Жолдубаева сообщала о фактах слежки за ней якобы со стороны правоохранительных органов.

Официальные власти никак не комментировали заявление членов СДПК о давлении.

Эти заявления происходят на фоне конфликта между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Последний выдвигался на президентские выборы 2017 года от СДПК при поддержке Атамбаева.

Из-за конфликта двух бывших соратников партия социал-демократов разделилась на несколько частей: одну возглавил Атамбаев, а другая — в лице фракции в парламенте — частично поддерживает действующего президента.