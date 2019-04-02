Американское издание Foreign Policy опубликовало материал про исчезновения этнических кыргызов в Синьцзяне — музыкантов, фольклористов и студентов. «Клооп» пересказывает его содержание.

По информации Foreign Policy, в Синьцзяне пропали как минимум 35 этнических кыргызов — все они учились в бишкекских вузах, но «бесследно пропали» после возвращения на малую родину в Китай.

Издание рассказывает историю Тургуналы Турсуналы уулу, кыргыза из Синьцзяна, который учился в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. Студент приехал в Кыргызстан изучать манасоведение. Его дед — Жусуп Мамай — был выдающимся манасчи, а сам Турсуналы уулу увлекался национальными танцами и пытался популяризировать кыргызский танец «Кара Жорго» в Кыргызстане.

Осенью 2018 года Турсуналы уулу выехал в Синьцзян, по его словам, он возвращался домой для «спасения оставленной в наследство дедом литературы». «По утверждениям Турсуналы уулу, власти Синьцзяня конфисковали, а возможно и уничтожили книги его деда. Он надеялся спасти хоть какие-то книги», — пишет Foreign Policy.

Однако в октябре юноша пропал и «перестал выходить на связь». Издание считает, что власти Китая могли отправить Турсуналы уулу в лагерь перевоспитания, куда ссылают мусульманское меньшинство Синьцзянского района.

Тургуналы Турсуналы уулу. Фото: Фейсбук

«Как кыргыз из Синьцзяня, Турсуналы уулу скорее всего понимал, с чем ему придется иметь дело, на что и намекнул в своей последней публикации на фейсбуке от 8 октября 2018 года», — пишет американское издание.

Автор материала и уйгурский лингвист Евгений Бунин побеседовал с этническими кыргызами из Синьцзяна. От них он узнал о пропаже супругов-музыкантов Ажыбека Дуйшо и Гулькайыр Айбаш, а также литературоведе и писателе Асанали Калила. Все они, как и Турсуналы уулу, выехали в Синьцзян и «перестали выходить на контакт».

«Судьба исчезнувших кыргызов остается неизвестной»

Бунин беспокоится, что с пропавшими в Китае кыргызами — из-за отрешенности Синьцзяна от внешнего мира и фильтрации всех сообщений оттуда — может произойти «все, что угодно». «Из-за этого многим приходится полагаться на слухи и надеяться на лучшее», — пишет он в своем материале.

Журналист обратился за комментариями по пропавшим в Китае кыргызам в институт омбудсмена в Кыргызстане. Ему сообщили, что «обращения по нарушениям прав человека требуют тщательных расследований и уточнений, поэтому их нелегко доказать».

«Что касается манасчи Тургуналы Турсуналы уулу, то мы начали проверять обращение о его пропаже, но на настоящий момент у нас нет какой-либо информации», — цитирует слова ведомства журналист.

Журналист пишет, что по слухам судьба Турсунали уулу в Синьцзяне оказалась «не такой ужасной».

«По словам некоторых членов Комитета поддержки кыргызов Китая, молодой манасчи не только избежал заключения [в Синьцзяне], но и женился. Но в это сложно поверить — ввиду отсутствия доказательств, фотографий и реального контакта с ним» — пишет Бунин.

Китайские кыргызы показывают фотографии пропавших в Синьцзяне друзей и родственников. Фото: Токтосун Шамбетов / Азаттык

«Это внутренние дела Китая»

Пытаясь узнать судьбу исчезнувших в Синьцзяне студентов, Бунин беседовал с их преподавателями и деканами в Кыргызстане. Он отмечает, что учителя «чаще выражали сожаление и негодование», а вот реакция деканов и руководителей «была циничной». В качестве примера он привел беседу с проректором университета «Манас» Анваром Мокеевым, куда из Синьцзяна не смогли вернуться 9 студентов.

«Они возвращаются [в Синьцзян], где у них отбирают паспорта. Это тактика [властей Китая]. А что мы можем поделать? Это внутренние дела [Китая]», — цитирует слова Мокеева журналист.

Foreign Policy пишет, что отсылку «к внутренним делам Китая» также используют власти Кыргызстана, когда к ним обращаются с жалобами про исчезновения китайских кыргызов в Синьцзяне.

Так Бунин приводит реакцию президента Сооронбая Жээнбекова — тот в декабре 2018 года говорил, что «его страна не может вмешиваться во внутренние дела Китая». Похожее мнение выразил и депутат парламента Адиль Жунус уулу, когда журналисты сообщили о пропаже в Синьцзяне его брата Адыла. Тогда Адиль Жунус уулу заявил, что не может вмешиваться из-за того, что его брат «является гражданином Китая».

Что известно о китайских лагерях перевоспитания?

Расследования о пропаже и заключении мусульманского населения Синьцзяня в лагеря перевоспитания делали крупные международные СМИ. Об этом писали «Би-Би-Си», «Рейтер», «Медуза» и другие.

По информации Foreign Policy, систему лагерей перевоспитания разработал нынешний глава Синьцзяня Чень Куангуо в 2016 году. Похожая схема общественного контроля работает и в Тибете.

Появление лагерей ухудшило положение мусульманских меньшинств. По сообщениям СМИ, в лагерях удерживают уйгуров, казахов, кыргызов и представителей других этносов. В самом Синьцзяне власти полностью контролируют жизнь общества с помощью систем видеонаблюдения.

«Чень [Куангуо] не только превратил район в полицейское государство — с его камерами распознавания лиц, введенными ограничениями на передвижение и огромным числом полицейских — но также участвовал в создании воспитательных лагерей, где могут находится более миллиона человек», — пишет Foreign Policy.

Власти Китая не отрицают наличия подобных лагерей, однако они называют их «центрами профессиональной переподготовки». Китайские чиновники утверждают, что в лагеря попадают только те люди, которые «находятся под влиянием экстремистских идей».

Глава кыргызского МИДа Чингиз Айдарбеков во время своего визита в Синьцзян. Фото: пресс-служба МИД Кыргызстана

В январе 2019 года года международная делегация дипломатов посетила лагеря по приглашению властей Китая. Они пригласили дипломатов из Кыргызстана и других стран СНГ, но ни одного представителя из Европы или стран запада. Тогда кыргызский МИД не озвучил итогов этого визита.

«Есть вопрос двусторонних отношений с Китаем. Это для нас главное, и мы исходим из этого в первую очередь. Поэтому деталей [этого визита] мы пока не можем [раскрыть]», — говорил тогда пресс-секретарь МИДа Уланбек Дыйканбаев.

Но в феврале 2018 года — после встречи министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова с председелем синьцзянского правительства Шохратом Закиром — МИД Кыргызстана заявил, что информация об этнических кыргызах в китайских «лагерях перевоспитания» не подтвердилась.





