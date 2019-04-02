Зилалиев: ГКНБ предложил дать показания против Атамбаева. Спецслужбы назвали эти слова «истеричными»

Дуйшенбек Зилалиев

Бывший вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев заявил, что сотрудник ГКНБ «на него давил» и «склонял» дать показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева. Спецслужбы отрицают это и расценивают заявление Зилалиева «как попытку уйти от ответственности».

Зилалиев распространил очередное открытое обращение через своих адвокатов. В нем экс-вице-премьер утверждает, что за дачу показаний против Атамбаева его якобы обещали выпустить из СИЗО ГКНБ.

«Теперь ясен весь этот беспредел, творимый в отношении меня. Таким образом меня хотели сломать, чтобы склонить к сотрудничеству против Атамбаева. Мне предложили дать показания, что я передал Атамбаеву через Икрама Илмиянова деньги в сумме 1 миллион долларов от китайской компании за разрешение вопроса по какой-то лицензии», — заявил бывший вице-премьер.

В своем обращении он утверждает, что на него давят, устраивая «беспредел в отношении его близких и родственников».

«Я ждал, когда же мне скажут, что от меня хотят. Как выходец из этой системы я знал, что это [предложение дать показания против Атамбаева] будет обязательно», — пояснил Зилалиев.

Пресс-секретарь Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов сказал журналистке «Клоопа», что слова Зилалиева не соответствуют действительности.

«По уголовному делу Зилалиева продолжаются следственные мероприятия, несмотря на то, что он сам отказался давать какие-либо показания. Стоит отметить, что Зилалиев неоднократно делал истерического характера заявления в целях ввести общественность в заблуждение», — сказал он.

По словам Сулайманова, ГКНБ расценивают заявление Зилалиева, «как попытку уйти от ответственности».

В чем обвиняют Зилалиева

Против Зилалиева возбудили два уголовных дела. По первому делу его приговорили к трем годам условно за ложное сообщение о бомбе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова. В середине января горсуд Бишкека оставил в силе решение первой инстанции.

По второму уголовному делу бывшего вице-премьера обвиняют в незаконном обогащении. Спецслужбы утверждают, что реальные доходы Зилалиева в десятки раз больше задекларированных — у него нашли квартиры, участки, дома, офисные помещения, часы, драгоценности и деньги.

Сам Зилалиев отрицает обвинения в коррупции и говорит, что найденные деньги и имущество не принадлежат ему.

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