Декабрь, 2018 год
«Зилалиев, как и все граждане, занимался крупным рогатым скотом и другим бизнесом. Он накопил [1 млн долларов] законным путем, полностью обоснует и докажет их происхождение», — говорил его адвокат Учкун Каримов.
Март, 2019 год
«Следствие утверждает, что имущество и деньги, снятые в красочном ролике, принадлежат мне. Все это имущество и деньги заработаны преступным [путем]. Но деньги и имущество мне не принадлежат, и о коррупции речи быть не может», — заявил Дуйшенбек Зилалиев.
В чем обвиняют бывшего вице-премьера
Спецслужбы обвиняют Зилалиева в незаконном обогащении — у чиновника нашли незадекларированный 1 миллион долларов, квартиры, офисные помещения и драгоценности. По официальным данным, доходы Зилалиева и его супруги с 2011 по 2017 годы составили всего 3 млн сомов.