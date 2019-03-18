«Следствие утверждает, что имущество и деньги, снятые в красочном ролике, принадлежат мне. Все это имущество и деньги заработаны преступным [путем]. Но деньги и имущество мне не принадлежат, и о коррупции речи быть не может», — заявил Дуйшенбек Зилалиев.